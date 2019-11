La Croce Rossa e la Principessa Charlène di Monaco inaugurano una nuova scuola a Isola del Gran Sasso d’Italia

La Croce Rossa ha inaugurato oggi con la Principessa Charlène di Monaco una nuova scuola a Isola del Gran Sasso d’Italia

In questo giorno veramente speciale per noi, ringraziamo tutti i benefattori presenti e non presenti.

Grazie a tutti voi per l’amore che ci avete donato, per la vostra solidarietà, pur essendo piccoli riusciamo a capire l’amore. Sono le emozionanti parole dei bambini che potranno tornare a scuola grazie alla Croce Rossa a Isola del Gran Sasso. Una scuola inaugurata oggi con il taglio del nastro della Principessa Charlène di Monaco.

A tre anni dal sisma che ha colpito il centro Italia, infatti, la Croce Rossa Italiana ha inaugurato, oggi, a Isola del Gran Sasso d’Italia la Scuola Primaria ‘Parrozzani’, la prima grande opera antisismica realizzata dalla CRI grazie anche alle donazioni della Croce Rossa del Principato di Monaco, Allianz, Smurfit Kappa, CRI Ferrara, Scuola G. Borsieri di Trento, Otis, Gruppo Spaggiari.

Alla presenza del Vice Presidente Nazionale della CRI, Rosario Valastro, del Presidente Regionale CRI Abruzzo, Gabriele Perfetti, del Presidente della Regione, Marco Marsilio, del Sindaco, Roberto di Marco, e con la partecipazione della Principessa Charlène di Monaco, sono stati inaugurati gli oltre 1000 mq di scuola con laboratori multimediali e 10 classi destinate a 200 giovani studenti che potranno così tornare a studiare in un luogo confortevole, attrezzato e sicuro dopo essere stati costretti per anni a lunghi viaggi per poter continuare l’attività didattica nei pochi istituti rimasti illesi.

“Questi sono territori che i volontari conoscono e bene, soprattutto conoscono bene gli sguardi e le mani che hanno stretto delle persone colpite dal terremoto. Così come conoscono anche bene le parole che si sono sentiti dire dai bambini: grazie perché ci fate tornare a scuola.

È un bellissimo traguardo per questo territorio perché viene inaugurato il

primo luogo di aggregazione con la nostra sorella Croce Rossa di Monaco.

Oggi festeggiamo perché in questo giorno abbiamo raggiunto un grande traguardo permettendo a 200 bambini di tornare in una scuola sicura”, ha detto il Vice Presidente della CRI, Rosario Valastro.

Durante la cerimonia è stata conferita la medaglia d’oro della Croce Rossa Italiana alla Principessa di Monaco per per il fattivo e importante sostegno fornito per l’emergenza migranti.

Ieri, invece, era stata allestita la Cittadella della Croce Rossa, a cura del Comitato CRI di Teramo e si è tenuto un flash mob che ha riprodotto il simbolo del Terzo Paradiso, opera del Maestro Michelangelo Pistoletto.