La scoperta, come raccontano archeologi e restauratori, risale agli ultimi mesi del 2018, grazie ad un ponteggio montato per restaurare la volta della sala 72 della Domus Aurea, una delle 150 attualmente note dell’immensa dimora diffusa che l’imperatore si fece costruire nel 64 d.C dopo il grande incendio che aveva devastato Roma, con superbi padiglioni che si susseguivano senza soluzione di continuità, sul modello delle regge tolemaiche, da un colle all’altro della capitale dell’Impero Romano.

“Ci siamo imbattuti in una grande apertura posta proprio all’imposta nord della copertura della stanza”, scrive nella sua relazione Alessandro D’Alessio, il funzionario responsabile della Domus Aurea( fonte ANSA)

“La scoperta di questa sala si inserisce nella strategia di ricerca scientifica che il Parco porta avanti ogni giorno contestualmente agli interventi di messa in sicurezza e restauro”, ha spiegato Alfonsina Russo, direttore del Parco archeologico del Colosseo. “Rimasta nell’oscurità per quasi venti secoli, la Sala della Sfinge ci racconta le atmosfere degli anni del principato di Nerone”.( fonte il Fatto Quotidiano )

La decorazione ad affresco è in un ottimo stato di conservazioni come si può vede bene dalla foto : sul fondo bianco della volta si vedono riquadri tracciati di rosso, contornati da linee di color giallo ocra, con fasce dorate punteggiate da una fitta serie di elementi vegetali. Danno vita al riquadro stupende raffigurazioni pittoriche si riconoscono distintamente da una parte si riconosce il dio Pan, dall’altro un uomo armato di spada, faretra e scudo che combatte con una pantera. In un altro riquadro la piccola sfinge, che svetta su un piedistallo, e che ha dato il nome alla stanza. A seguire creature acquatiche stilizzate, degli ippocampi e poi ghirlande vegetali e rami con delicate foglie verdi, gialle, rosse, festoni di fiori e frutta. Dobbiamo immaginare queste figure come le vedevano al tempo di Nerone cioè: a lume di lampada ad olio, con gli effetti luminosi che da questa derivano poiché la stanza anche ai tempi di Nerone doveva essere scarsamente illuminata: per questo si dovete optare di decorarla su fondo bianco con eleganti figure suddivise in riquadri bordati di rosso o di giallo oro. Questo tipo di decorazione si ritrova nella Domus di Colle Oppio e in altre sale della Domus come il Criptoportico 92 , fa protendere gli archeologia ad attribuire l’opera alla cosiddetta Bottega A, operante tra il 65 ed il 68 d.C. a Roma.

la sala sia sepolta sotto quintali di terra. Il tutto per volere di Traiano, che vi fece costruire un complesso termale. I beni sono stati portati via ma soltanto pochi occhi avranno il privilegio di osservare quei luoghi antichi. Per motivi di sicurezza infatti non è per il momento prevista la rimozione della terra.

La Domus Aurea

Un tempo qui sorgeva il palazzo di Nerone, chiamato Domus Aurea per la ricchezza delle sue decorazioni intarsiate nell’oro. Gli storici come Svetonio, Tacito, Cassio Dione ci tramandano che dopo l’incendio del 19 luglio del 64 d.C, che bruciò Roma per dieci giorni consecutivi dal 19 al 28 luglio, Nerone decise di ricostruire Roma ma tenendo per se il centro della città e come puntualizza lo storico romano Tacito: “ Nerone sfruttò il disastro cittadino per costruirsi una sontuosa dimora dove non tanto era d’ammirare gemme, ori, marmi ma terreni coltivati e laghi, di qua parchi con foreste, di li liberi spazi e prospettive opera del genio di due architetti Severo e Celere”(Tacito, Annales XV,42). Questa villa copriva oltre 80 ettari e si estendeva dalle pendici del Palatino agli orti di Mecenate sull’Esquilino.

Dopo, la morte di Nerone avvenuta il 9 giugno del 68, la Domus Aurea fu abitata da Galba, Otone, Vitelio, tre imperatori si alternarono nell’arco di un anno a causa della destabilizzazione politica, ma poi iniziò il processo di riorganizzazione della villa restituendola alla popolazione romana. Li dove sorgeva lo Stagnum Neronis, un lago con oltre 300m di diametro, ora sorge il Colosseo, dove si trovava la Domus Aurea sorgono le terme di Tito e le terme di Traiano sul colle Oppio. Cosi Roma tornò ai romani e di Nerone iniziò subito la “damnatio memoriae”. Solo con il rinascimento si incominciò a scavare e a riscoprire la casa d’oro dell’imperatore-tiranno. Cosi dalle “grotte” uscirono fuori immagini straordinarie di animali fantasiosi, mai visti prima, che vennero chiamati grotteschi, da cui ne deriva il termine di: “grottesco”.

Emiliano Salvatore