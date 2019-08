Che il Sistema Solare e tutto l’universo dia l’impressione di un moto meravigliosamente uniforme e che tutto sia scandito con estrema precisione, lo si diceva da tempo.

Ma ora gli studi stanno dimostrando che i pianeti sono influenzati gli uni dagli altri nel loro moto uniforme ma che in miliardi di anni tende a cambiare lentamente.

La Luna, il satellite naturale della Terra, sta lentamente allontanandosi dal nostro pianeta. Questo lento allontanamento che corrisponde ad una velocita di circa 3.78 centimetri annui, fa sentire le sue inevitabili conseguenze con cambiamenti lenti ed inesorabili. Infatti, 4500 milioni di anni fa la giornata era di 18 ore e la Luna era visibile dalla terra circa 20 volte più grande di come la vediamo noi oggi. Le relazioni che intercorrono tra Terra e Luna sono soggette alle leggi newtoniane, infatti vale il principio che: “ per ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria” secondo l’enunciazione della terza legge di Newton.

La Terra si vede fortemente influenzata dai fenomeni gravitazionali, il moto di precessione che è una rotazione dell’asse attorno alla perpendicolare all’eclittica, simile a quella di una trottola a causa dell’interazione di due fattori: la forma non perfettamente sferica della Terra, che è approssimativamente uno sferoide schiacciato ai due poli opposti, sporgente all’equatore e le forze gravitazionali della Luna e del Sole che, agendo sulla sporgenza equatoriale, cercano di allineare l’asse della Terra con la perpendicolare al piano dell’eclittica.

Attualmente il movimento di precessione terrestre è molto lento: l’asse di rotazione terrestre ruota infatti intorno alla perpendicolare al piano della sua orbita con un ciclo di 25.800 anni. Lo studio dimostra invece che 1,5 miliardi di anni la precessione era più breve, con la Luna più vicina alla Terra e le giornate duravano meno.

“Mentre la luna si allontana, la Terra è come un pattinatore che gira e rallenta mentre allungano le braccia”, spiega Stephen Meyers, professore di scienze geologiche presso la “University of Wisconsin”.

Come afferma, proseguendo, il dottor Meyers :”Una delle nostre ambizioni era quella di utilizzare l’astrocronologia per dire il tempo nel passato più lontano, per sviluppare scale temporali geologiche molto antiche”.

Meyers ha sviluppato un innovativo metodo statistico secondo il quale è possibile valutare gli strati di roccia e di individuare la variazione dell’asse di rotazione terrestre e della sua orbita. Il team del professor Meyers è stato capace di determinare la variazione della lunghezza del giorno e della distanza tra il nostro pianeta ed il suo satellite.

Oltretutto ci sono dei rilevatori di distanza posizionati sulla Luna. Le prime misurazioni furono eseguite nel 1962 da un team del Massachusetts Institute of Technology, che riuscì ad osservare le riflessioni di impulsi laser di un millisecondo. Un’analoga misurazione venne ottenuta lo stesso anno da un team sovietico dell’Osservatorio astrofisico della Crimea utilizzando un laser a rubino Q-switched. Anche questi esperimenti confermano, in modo scientifico, l’allontanamento inesorabile della Luna.

Quindi la Luna si allontana effettivamente da noi perché il sistema di rotazione Terra-Luna sta lentamente accelerando. Il problema, per l’umanità, è che la Luna, allontanandosi impercettibilmente in milioni di anni, arriverà a sfuggire alla forza di gravità terrestre perdendosi nello spazio e divenendo un gigantesco asteroide, oppure venendo risucchiata dal Sole.

Tuttavia, per lasciare l’orbita terrestre e perdersi nello Spazio in una orbita indipendente, la Luna dovrebbe uscire da quella che viene chiamata la ‘Sfera di Hill’, cioè quella zona di spazio in cui la gravità della Terra ancora prevale su quella del Sole. Stiamo parlando di ben oltre un milione di chilometri, mentre la Luna attualmente si trova ad una distanza di appena 384.400 mila chilometri dalla Terra.

Emiliano Salvatore

Per saperne di più:

https://www.pnas.org/content/115/25/6363

https://www.goodreads.com/book/show/42193752-the-book-of-the-moon

https://www.globalscience.it/

https://tmurphy.physics.ucsd.edu/apollo/doc/Bender.pdf