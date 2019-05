La morte di Napoleone

Il 5 maggio 1821 moriva Napoleone Bonaparte: a distanza di 198 anni dalla sua morte il suo personaggio è ancora vivo nella nostra cultura grazie alle importanti innovazioni che si ebbero durante il suo regno e anche dopo l’impero napoleonico, per via dell’ impulso delle idee da esso portate, il mondo non sarà più lo stesso. Napoleone più che un nuovo Carlo Magno fu un novo Cesare.

Napoleone nacque in Corsica in un periodo di transizione per l’isola poichè era stata appena ceduta dalla Repubblica di Genova alla Francia nel 1769 . I genitori di Napoleone erano di origini toscane e in casa loro si parlava italiano.Senza ombra di dubbio Napoleone nacque in una famiglia agiata ma si trovò a vivere un destino da “immigrato”, nato francese ma di famiglia italiana si trovò ad imparare una lingua a lui di fatto straniera. Infatti Buonaparte vantavano nobili origini toscane, anche se si erano trasferiti in Corsica nel 1567, allora genovese. Lo stesso Napoleone confessò: “Io sono italiano o toscano, piuttosto che còrso”.

Quando sbarcò a Marsiglia per poter frequentare la scuola militare si rese conto di essere deriso per il modo da straniero con cui parlava il francese. Da suddito del re di Francia, poi si trovò a prendere le parti dei rivoluzionari, una scelta politica vincente che permise a Napoleone una escalation senza precedenti e “ottiene un premio che era follia sperar” come scrive il Manzoni nella poesia “il 5 maggio” che è dedicata alla morte di Napoleone e ne ripercorre i momenti salienti del suo successo e del suo declino .

Proprio in Italia, la sua Terra d’origine, si segna il destino di Napoleone con la campagna d’italia Napoleone conduce alla vittoria un’armata detta dei pezzenti, per i miseri mezzi di cui era provvista. Questa vittoria suggella l’astro nascente di Napoleone.

Infattiil 15 maggio 1796 l’esercito francese comandato dal generale Napoleone Bonaparte entra in Milano. Con i francesi anche per l’Italia è arrivato il momento di far parte del processo storico che, germinato dalla Rivoluzione francese, coinvolge ora tutta l’Europa, scardinando l’assetto politico e sociale dell’antico regime. Nove anni dopo, il 26 maggio del 1805, Napoleone viene incoronato re d’Italia nel Duomo.La cerimonia dura tre ore,Napoleone mettendosi in testa la corona ferrea, usata fin dal Medioevo per l’incoronazione del re d’Italia e che, Napoleone avrebbe pronunciato la famosa frase: «Dio me l’ha data, guai a chi me la toglie».

Sempre a Milano, secondo alcune cronache, Napoleone rimane impressionato da una statua romana ed ispirandosi ad essa, cambia la moda e si rifà allo stile classicheggiante.

Tornato in Francia e preso il potere nel 1799, vuole essere incoronato dal papa come fece Carlo Magno. Così il 2 dicembre 1804 nella chiesa di Notre Dame venne incoronato re dei francesi, secondo il rito la corona doveva essere posta sulla testa di Napoleone dal pontefice ma Napoleone se la pose da se stesso dimostrando che la corona li veniva dal popolo e dalle sue virtù e la Francia, ormai stato laico, non poteva essere sottomessa al pontefice.

Napoleone continuò la sua crescita politica:sotto il suo dominio si fecero grandi scoperte si creò un Codice civile, detto Codice napoleonico, che è alla base del nostro sistema giuridico e diffuse gli ideali della Rivoluzione Francese dando impulso a quello che sarà il Risorgimento delle Nazioni.

Con la disastrosa campagna di Russia del 1812 tramontò l’astro di Napoleone. La sconfitta subita in Russia lo costrinse ad abdicare nel 1814 e a costringerlo ad un primo esilio all’Isola d’Elba. Tornato a Parigi nel 1815, riuscì a riprendere il potere per i famosi “cento giorni”, ma con la battaglia di Waterloo, fu sconfitto definitivamente

E nell’isola di Sant’Elena trascorse gli ultimi anni della sua vita in esilio, pare riconciliandosi con Dio: ciò spinse il poeta Alessandro Manzoni a scrivere l’ode il 5 maggio in celebrazione di Napoleone non come imperatore ma come uomo che si riconcilia con Dio dopo le disgrazie subite.Infatti, come si legge nella conclusione dell’ode il 5 maggio :“il Dio che atterra e suscita,che affanna e che consola,sulla deserta coltrice accanto a lui posò.”

Emiliano Salvatore