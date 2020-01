Lavinio – Individuata l’origine dei gas endogeni –

Secondo lo studio “Rilascio anomalo di gas endogeno a Lavinio e l’incidente letale del 5 settembre 2011”, condotto da un gruppo di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e pubblicato su GeoHealth, la zona di Lavinio, una frazione di Anzio a 50 chilometri da Roma, è interessata da un rilascio anomalo di gas di origine profonda costituito in prevalenza da anidride carbonica e idrogeno solforato.

Ed è stato proprio l’accumulo di questi due gas, all’interno di una vasca interrata per la raccolta dell’acqua di scarico di una vicina piscina, all’origine dell’evento naturale che ha determinato il gravissimo incidente accaduto a Lavinio nel 2011.

“L’area metropolitana di Roma Capitale”, spiega Maria Luisa Carapezza, ricercatrice dell’INGV e coautrice della pubblicazione, “è compresa tra due vulcani quaternari: i Monti Sabatini a nord ovest e i Colli Albani a sud est. In quest’area vi sono vari siti dove un gas endogeno di origine profonda, costituito in prevalenza da anidride carbonica e con una minore percentuale di idrogeno solforato, arriva in superficie attraverso faglie”.

Per accertare le cause dell’incidente del 2011 i ricercatori hanno fatto, localmente, indagini geochimiche dettagliate, che hanno incluso misurazioni del flusso e delle concentrazioni di anidride carbonica e idrogeno solforato nel suolo e nell’aria.

“I risultati – spiega la ricercatrice – suggeriscono che l’incidente è avvenuto a causa di una elevata concentrazione di gas all’interno della vasca di raccolta, affluito tramite le condutture di trasporto dell’acqua in eccesso dalla piscina attigua e non attraverso infiltrazioni di gas dal pavimento o dalla porta”.

Il gruppo di ricerca dell’INGV è stato in grado di definire l’origine delle emissioni gassose mutuando tecniche del monitoraggio vulcanico e adattando la strumentazione scientifica da campo.

“Il lavoro rappresenta un importante contributo scientifico di geologia medica, non solo per i nuovi dati presentati ma, soprattutto, per l’approccio metodologico utilizzato nello studio di emissioni di gas endogeni in un contesto antropizzato. Negli ultimi vent’anni – conclude la ricercatrice – nella zona di Roma sono avvenuti, infatti, numerosi incidenti per emissione di gas endogeno.

In proposito, l’INGV ha creato fin dal 1999 un gruppo di ricerca ad hoc nella Sezione di Roma1 che proprio attraverso l’uso delle tecniche del monitoraggio vulcanico ha sviluppato un protocollo d’intervento in grado di definire l’origine del gas emesso, di valutarne la pericolosità e, collaborando con le istituzioni preposte al controllo del territorio, suggerire in tempi brevi e con rigore scientifico le opportune misure per la riduzione del rischio.

Rita Lena