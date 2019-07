Lavori notturni sul Gra in galleria Cassia

Roma – Per consentire l’avanzamento dei lavori di ammodernamento degli impianti tecnologici della galleria Cassia, sul Grande Raccordo anulare di Roma, la carreggiata interna sara’ temporaneamente chiusa in orario notturno dalle 21 alle 6 tra gli svincoli Trionfale (km 9,900) e Cassia (km 12,900) a partire da questa sera, mercoledi’ 17 luglio. Il traffico sara’ deviato sulla viabilita’ secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo Trionfale (numero 4). I veicoli possono proseguire su via Trionfale in direzione fuori Roma fino alla localita’ La Giustiniana dove, attraversando via Vittorio Piccinini, si possono immettere su via Cassia in direzione Roma Centro e rientrare sul Gra allo svincolo Cassia. Il completamento di questa fase degli interventi e’ previsto entro il 9 agosto.