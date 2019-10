Le fettuccine al doppio burro di Alfredo Di Lello

Un viaggio nel tempo fino a quel lontano 1920, quando le due star americane del cinema muto, Mary Pickford e suo marito Douglas Fairbanks, incontrano Alfredo Di Lelio, creatore della famose “bionde” al doppio burro.

E’ questa l’atmosfera vissuta lo scorso 24 ottobre nel celebre ristorante “Il Vero Alfredo” in Piazza Augusto Imperatore a Roma. Una serata dedicata a rivivere quel fatidico incontro che portarono le fettuccine al doppio burro a diventare celebri in tutto il mondo. Come celebri divennero quelle posate d’oro, una forchetta e un cucchiaio che i due attori americani donarono ad Alfredo, durante un secondo viaggio a Roma portando le sue “bionde” a varcare i confini nazionali.

La città Eterna sullo sfondo, la musica e le prelibatezze culinarie. Una kermesse rivissuta sulle note del maestro John Vaughn, accompagnato dalla voce di Brooke Lundy, Moxie e Phil Crosby Jr.

Un parterre di ospiti, tra amici, parenti e personaggi del mondo dello spettacolo, della politica e dello sport. Immancabile la partecipazione di Giancarlo Magalli, da anni frequentatore del ristorante che descrive, le fettuccine di Alfredo come “inimitabili”.

INTERVISTA GIANCARLO MAGALLI

Ines Di Lelio, padrona di casa e nipote di Alfredo, insieme a sua figlia Chiara, sono riuscite anche quest’anno a rendere l’evento unico nel suo genere in un mix di ingredienti dove la storia e le tradizioni di famiglia si uniscono ad un presente fatto di meravigliosi ricordi e che ci porta a rivivere quella magica atmosfera che fa del ristorante “Il Vero Alfredo” il Re delle fettuccine al doppio burro.

Silvia ROBERTO