Le origini del mese di maggio

Maggio presso i popoli antichi era il mese dedicato a divinità legate alla luce.

i Celti associavano questo mese al “fuoco luminoso” e celebravano la festa di Beltane (o Beltaine), metafora del risveglio della natura.

Invece per gli ebrei Iyàr, ottavo mese del calendario, va da Aprile a Maggio, il suo nome deriva da “Or” che nella lingua ebraica significa “luce” (il nome babilonese era Ziv, che significava “splendore” “raggio di luce”), mentre Sivàn, nono mese, che prenderebbe il suo nome dal babilonese Simanu, dura 30 giorni e va da Maggio a Giugno

Per i romani il nome di maggio deriverebbe dalla dea Maja figlia di Atlante e Pleione e quindi facente parte delle Pleiadi. Maja era associata alla rinascita della vita e si celebrava con ghirlande floreali non a caso queste celebrazioni recavano il nome di Floralia che andavano festeggiati dal 28 aprile al 3 maggio. La dea Maja viveva sul monte Cillene in Arcadia nell’antro di una grotta.

Nell’Inno a Ermes Omero ci racconta che Zeus, scoperto quella donna giovane e bella se ne innamorò e giacque segretamente con lei e dalla loro unione nacque Ermes (Mercurio).

Ogni 1º maggio, Vulcano le offriva in sacrificio una scrofa gravida, in modo che anche la terra fosse gravida di frutti.La parola maiale deriva, dunque, proprio dall’offerta a Maia del suino (“susmaialis”).

La scrofa, visto la sua abbondante capacità di generare molti figli insieme fino a 12 era un buon augurio di fertilità per la terra, gli animali, i raccolti e i frutti abbondanti.

Maja era dea della luce del calore della terra e della fertilità, una dea ricca di simbolismi sessuali, Maia incarnava la dea Tellus dea della Terra.

Plutarco, nelle “Questioni romane”, scrive che nel mese di maggio non si fanno matrimoni a Roma, perché in quel mese si compie la più solenne delle cerimonie di purificazione, cioè la festa degli Argei, in onore di Saturno, in cui si gettano nel fiume i pupazzi di legno. I giorni infausti durerebbero fino al 15 di giugno, quando la spazzatura del tempio di Vesta, gettata nel Tevere, non sia giunta al mare, secondo un oracolo riportato da Ovidio nei Fasti.

Il mese di maggio è collegato alla rinascita della terra e all’ avvicinarsi dell’estate, pertanto è un mese ricco di simbolismi il quale era atteso e celebrato dai contadini con gioia, infatti finiva il periodo duro del freddo invernale e si entrava periodo estivo. Maggio non deve essere piovoso ne freddo, altrimenti si rovinano i raccolti. Esso è un mese importante per il ciclo produttivo agricolo e per questo celebrato con importanti cerimonie, maggio rende speranzosi di buoni auspici.

Con la cristianità il mese di maggio è divenuto il mese mariano e si sono aggiunte alle ghirlande di fiori i rosari. Il mese di maggio è associato anche alla maternità e quindi alla festa della mamma.

Emiliano Salvatore