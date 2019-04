LE RAGIONI DELLA SOLIDARIETÀ NELLE ESPERIENZE RELIGIOSE

Il convegno e le altre iniziative

all’interno di “Insieme per il Bene Comune- Good Deeds Day 2019”

In tutte le religioni il tema della solidarietà ha uno spazio importante e, anche se viene declinato diversamente nelle varie culture e situazioni, c’è almeno un tratto comune che si può sintetizzare in quella che viene normalmente riconosciuta come la “regola d’oro”: «Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Abbi a cuore per gli altri il bene che hai a cuore per te stesso».

Proprio la solidarietà potrebbe essere un terreno su cui costruire non solo dialogo interreligioso e interculturale, ma anche un impegno comune per contribuire alla costruzione di una Roma che sia comunità accogliente e inclusiva.

Questo tema verrà approfondito nel convegno.

il 4 aprile 2019

dalle 16.30 alle 19.00

presso l’aula magna del Liceo Cavour

in Via delle Carine, 1 a Roma.

Interverranno esponenti delle maggiori comunità religiose presenti nella capitale: mons. Marco Gnavi, direttore dell’Ufficio Ecumenismo e Dialogo Interreligioso del Vicariato di Roma; Rav Joseph Arbib,Comunità Ebraica di Roma; Aly Baba Faye, Centro Islamico Culturale d’Italia; Ghitta Micieli De Biase, Unione Induista Italiana; Rev. Padre Ilie Ursachi, consigliere diocesano della Diocesi Ortodossa Romena d’Italia; Maestro Dario Doshin Girolami, fondatore del Centro Zen l’Arco di Roma; Marco Fornerone, pastore della Chiesa Valdese di Piazza Cavour

I saluti di benvenuto di Ester Rizzi, dirigente scolastica del Liceo Cavour di Roma, Renzo Razzano, presidente di CSV Lazio, Cinzia Guido, assessore alla Cultura del Municipio I. Modererà Luigi De Salvia, presidente Religions for Peace Europe.

Il convegno si svolge in occasione di “Insieme per il bene comune – Goods Deeds Day” 2019, la quinta edizione della manifestazione che invita i cittadini a conoscere meglio il volontariato e a impegnarsi in azioni buone per il bene di tutti. A questa giornata anche le comunità religiose hanno sempre partecipato e partecipano anche quest’anno, creando occasioni di dialogo e conoscenza reciproca.

In particolare quest’anno il 5 aprile, a partire dalle ore 10.30 circa, si svolgerà una visita con illustrazione delle principali pietre d’inciampo presenti nel I Municipio, nei pressi del Portico d’Ottavia: la visita sarà realizzata dai giovani del Liceo della Scuola ebraica a beneficio dei coetanei di altri licei. Il 6 aprile dalle 11.30 alle 13.00 sarà possibile visitare la Grande Moschea di Roma. Nel pomeriggio, alle 15.00 alle 20.00, invece, la Chiesa evangelica Peniel offre la possibilità di conoscere l´attività di artigianato tibetano “Amdocraft” che da diversi anni sostiene (Biblioteca Renato Nicolini in via Marino Mazzacurati, 76).

Tutte le iniziative che si svolgeranno all’interno di “Insieme per il bene comune – Goods Deeds Day” 2019 e le relative informazioni si possono trovare nel sito www.insiemeperilbenecomune.net.