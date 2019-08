Roma – Roma si e’ svegliata con una nuova linea della metropolitana. Una linea immaginaria “che ci guidera’ fuori dagli ingorghi e dagli schemi, verso nuovi orizzonti della consapevolezza. Per capire che il riciclo e’ arte”. La MetrArt – una metro fatta ad arte – attraversa Roma con 11 nuove fermate ‘FermArt’, realizzate con la plastica raccolta dai cittadini di tutta Italia e riciclata da Corepla: ad assemblare tappi, flaconi, bottiglie, scaglie, granuli, e a immaginarne un insolito riciclo e’ stato lo street artist Mauro Pallotta, in arte Maupal, con la collaborazione dell’artista 3K.

Dalla Tomba di Nerone al Trullo, passando per il centro della Capitale, ogni fermata e’ un’opera d’arte, una scultura che evoca il luogo scelto per la sua collocazione e guida i viaggiatori tra le infinite possibilita’ del mondo del riciclo degli imballaggi in plastica.

MetrArt, spiega ancora una nota, e’ un invito ad affrontare anche i temi piu’ complessi con occhi nuovi, con creativita’ e spirito di intraprendenza. Per salire a bordo e’ richiesto il nuovo biglietto Bit ‘Basta Impegnarsi Tutti’, distribuito per l’occasione. Basta cambiare prospettiva e, anche in una notte, i problemi possono trasformarsi in risorse.