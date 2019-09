Lucha y Siesta: comitato per acquistare la casa contro lo sgombero

Roma – Un Comitato per favorire iniziative di sostegno e raccolte fondi con l’obiettivo di arrivare all’acquisto dello stabile di via Lucio Sestio 10. È l’idea lanciata con una nota stampa dalle attiviste della Casa delle Donne ‘Lucha y Siesta’ a Roma per scongiurare lo sgombero dell’immobile di proprieta’ di Atac – inserito nel concordato preventivo per risanare i conti della municipalizzata – e tutelare l’esperienza del centro antiviolenza-casa rifugio. Il Comitato ‘Lucha alla citta”, a cui hanno gia’ aderito Lea Melandri, Federica Giardini e Adele Tulli, tra le prime firmatarie, si costituira’ pubblicamente sabato 7 settembre alle ore 12 con una conferenza stampa che si terra’ proprio in via Lucio Sestio 10. L’iniziativa arriva dopo giorni di mobilitazione sul web ed e’ la risposta delle attiviste all’annuncio dell’imminente sbombero dell’edificio di proprieta’ dell’Atac e dell’interruzione delle utenze per il 15 settembre. “La Casa delle Donne ‘Lucha y Siesta’ e’ minacciata di sgombero e distacco delle utenze dal 15 settembre 2019- si legge sul comunicato- In questo ultimo anno e mezzo i tentativi di interlocuzione con le Istituzioni preposte si sono rivelati fallimentari. La Giunta Raggi, nelle figure specifiche della sindaca, dell’assessora alla Mobilita’ e dell’assessora al Patrimonio, si e’ mostrata assente, non rispondendo alle nostre richieste di incontro nemmeno con un diniego. Gli unici incontri con l’assessora alle Politiche sociali si sono tradotti in un nulla di fatto”.