Lucha y Siesta Nudm: il 5 assemblea per mobilitazione, no a sgombero

Roma – Le attiviste della Casa delle Donne ‘Lucha y Siesta’ a Roma, assieme a Non Una Di Meno, lanciano per giovedi’ 5 settembre un’assemblea pubblica in cui si discuteranno le prossime mobilitazioni, tra cui quella contro lo sgombero dello stabile di via Lucio Sestio 10, al Tuscolano. È dello scorso 29 agosto, infatti, la notizia di un imminente intervento per la liberazione coatta dell’edificio di proprieta’ dell’Atac, comunicata con una lettera che annuncia alle femministe “l’interruzione delle utenze per il 15 settembre e l’imminente sgombero dello stabile”, una casa-rifugio dove attualmente “vivono 15 donne e 7 bambini”. “La giudice fallimentare di Atac e il Comune di Roma hanno accelerato i tempi indicando la data del 15 settembre, senza prevedere alcuna soluzione alternativa per il progetto e per le donne e i minori ospiti”, scrivono le femministe su Facebook, da dove nei giorni scorsi hanno ringraziato “singole persone, collettivi, sindacati, cooperative e rappresentanti della politica” che hanno partecipato al mailbombing del 30 agosto a Comune di Roma e Regione Lazio. “È arrivata una valanga di solidarieta’ e di affetto”, scrivono le attiviste che annunciano una “nuova azione” per domani, martedi’ 3 settembre. L’assemblea pubblica del 5 settembre si terra’ alle 18.30 in via Lucio Sestio 10.