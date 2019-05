L’uomo su Marte, che difficoltà?

Dopo la dichiarazione di Buzz Aldrin: “È Il Momento di Concentrarsi sulla colonizzazione di Marte” e della lettera aperta al Washinton Post dove spiega le sue motivazioni:

“Il mese scorso, il vicepresidente Pence ha annunciato che torneremo sulla luna. Sono con lui, nello spirito e nell’aspirazione. Essendo stato lì, posso dire che è giunto il momento di tornarci. Quando Neil Armstrong, Michael Collins e io siamo andati sulla luna, saranno trascorsi 50 anni il prossimo luglio, la nostra era una missione. L’Apollo 11 mirava a dimostrare l’impegno americano nei confronti dell’esplorazione dello spazio, nonché per la sua sicurezza nazionale e la sua superiorità tecnologica. Lo abbiamo fatto in nome di tutto questo. L’abbiamo fatto dichiarando “Siamo venuti in pace per tutta l’umanità“. Ora ne abbiamo nuovamente bisogno”.

E concludendo dice: “Per quanto riguarda la meccanica orbitale, pianificare le missioni da Terra a Marte per trasportare coloni sarà un’operazione complessa. Detto questo, la natura umana – e potenzialmente la sopravvivenza suprema della nostra specie – esige che l’umanità continui ad espandersi nell’universo. Fosse per curiosità o calcolo, pianificazione strategica o destino. In parole semplici: esploriamo o scadiamo. Questo è il motivo per cui dobbiamo andare avanti.In un mondo pieno di divisioni e contrasti, questa missione sarebbe unificante, per tutti gli americani e per tutta l’umanità. Sono quindi lieto che torneremo sulla luna – e ringrazio il presidente Trump e il vicepresidente per il loro impegno. Ma i miei occhi si spostano più in alto, verso il globo rosso che, anche adesso, attende una bandiera americana e una targa con su scritto: “Veniamo in pace in nome di tutta l’umanità“.(di Buzz Aldrin)

“Non c’è una buona risposta alla domanda perché vogliamo andare proprio su Marte. Ma accadrà perché l’esplorazione è quel che noi esseri umani facciamo”, afferma Lansdorp.

Molte persone vorrebbero andare su Marte e creare li un colonia umana, la prima colonia exraterrestre. Noi siamo sempre stati affascinati dal pianeta rosso cosi vicino alla terra da poterlo vedere ad occhio nudo e cosi simile ad essa da poterlo persino colonizzare, almeno in teoria.

Spesso però l’idea di colonizzare il Pianeta Rosso viene da persone non proprio esperte dello spazio come ad esempio Lansdrop creatore di Mars One: che era un progetto proposto e guidato dal ricercatore olandese BasLansdorp che aveva lo scopo di stabilire una colonia permanente su Marte.

Tuttavia diversi scienziati ed enti, tra cui il MIT, Chris Welch, direttore della International Space University, gli ex-astronauti Buzz Aldrin e Ulrich Walter, hanno fortemente criticato la fattibilità del progetto a causa di vari problematiche che riguardano gli aspetti tecnici, medici e finanziari.

Per questo non sorprende che la Nasa sia stata da subito scettica sulla fattibilità del progetto Mars One ed altri abbiano messo in discussione il business plan, l’attuabilità tecnica e i potenziali rischi per la salute della colonia umana.

Ad esempio andare su Marte significa affrontare un lungo viaggio, essere sottoposti a stress psicologico molto forte con reazioni imprevedibili, ma soprattutto restare molto tempo esposti alle radiazioni.

Un team di ricerca dell’Università Georgetown di Washington finanziato dalla NASA ha dimostrato che gli ioni pesanti presenti nei raggi cosmici, come quelli di ferro e silicio, compromettono la funzionalità intestinale e causano il cancro. Ad oggi non esiste una protezione in grado di difendere gli astronauti da queste radiazioni in ipotetici lunghi viaggi verso Marte e lo spazio profondo.

Infattil’assenza di un campo magnetico planetario:come avviene, sulla Terra, ci protegge dai pericoli provenienti dallo Spazio. Il campo magnetico terrestre è una specie di enorme scudo spaziale in grado di deflettere le particelle cariche provenienti dal Sole, dannose per il nostro organismo. Ma la radiazione più pericolosa è quella dei raggi cosmici, particelle energetiche che si muovono ad altissima velocità. Possono distruggere persino le strutture del nostro DNA e farci ammalare di cancro, possibilità che su Marte aumenta notevolmente.

Una latro problema su Marte potrebbero essere i danni celebrali che potrebbero avere i coloni marziani: infatti questi studi hanno evidenziato un fenomeno insolito. Le parti del cervello dei sottoposti all’esperimento hanno cambiato posizione. Parte delle aree che si trovano vicino agli occhi e collegate alla percezione di informazioni dal mondo circostante, si sono deformate e schiacciate, e in altre parti, al contrario, è aumentato lo spazio vuoto.

La causa di tutti questi cambiamenti, come dicono gli scienziati, è stato quello che il cervello si è spostato verso la parete anteriore del cranio, che ha portato alla contrazione di alcune aree e alla riduzione della pressione del liquido cerebrospinale. Queste anomalie possono negativamente influenzare la chiarezza di percezione e di pensiero degli astronauti e rendere il volo verso Marte e gli altri pianeti lontani un pericolo.

Su Marte la temperature è -60 °C il terreno è completamente desertico con forti venti, senza apposite tute l’organismo umano non potrebbe reggere.

Se si dovesse rompere la tuta o un essere umano dovesse uscire dall’abitacolo oppure fuori dalla casa marziana, senza alcuna protezione, il l sangue inizierebbe letteralmente a bollire per la forte differenza di pressione fra l’interno del loro corpo e quella dell’ambiente esterno.

L’assenza di ossigeno ed elevati tassi di anidride carbonica renderebbe molto complicato vivere su Marte perché bisognerebbe generare ossigeno in grandi quantità per l’abitazione e l’eventuale colonia.

Tuttavia , l’acqua che anch’esso è l’elemento fondamentale per il mantenimento e la sopravvivenza dell’uomo, con la tecnologia giusta, reperirla non sarà un grosso problema. In alcune aree è presente nel sottosuolo sotto forma di ghiaccio. Sarà possibile estrarla per berla, ricavare ossigeno da respirare e isolare l’idrogeno da usare come propellente.

Oltretutto come ha affermato”Bill” Anders, uno dei primi uomini ad orbitare intorno alla Luna, “Mandare delle persone su Marte? Sarebbe stupido”. L’ex astronauta statunitense è stato uno dei tre membri dell’equipaggio del programma Apollo 8.

https://www.pnas.org/content/115/42/E9832

https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/05/01/buzz-aldrin-its-time-focus-great-migration-humankind-mars/?noredirect=on&utm_term=.a297917ec008

https://www.nasa.gov/pdf/372849main_Vedda%20-%20AIAA%202007.pdf

Emiliano Salvatore