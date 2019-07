Manifesto su salute cittadini firmato da Omceo Roma e Municipio III

Roma – Dopo l’attenzione e il monito sull’emergenza rifiuti a Roma, l’Ordine provinciale dei medici insiste con azioni che mirano a garantire e promuovere politiche di tutela della salute per i residenti capitolini. È il caso del protocollo d’intesa che questa mattina e’ stato sottoscritto tra il presidente dell’Omceo di Roma, Antonio Magi, e il presidente del III Municipio, Giovanni Caudo. Un manifesto spiega Magi in cui l’Ordine e il Municipio Roma III “condividono l’interesse a promuovere, ognuno nella propria area di competenza istituzionale, i principi e gli obiettivi istituzionali relativi alla situazione dell’offerta socio-sanitaria nel territorio del municipio III”. Per questa ragione intendono approfondire e consolidare i rapporti di conoscenza e reciproca collaborazione tra le due istituzioni, orientate a migliorare il benessere personale, sociale e culturale della popolazione che vive e opera nel municipio. Allo scopo, si legge nel protocollo, le due istituzioni “concordano la costituzione della ‘Consulta Socio-Sanitaria del Municipio Roma III Montesacro’, in integrazione con la Asl Roma 1 Distretto III, composta da medici e professionisti della sanita’ ed esperti indicati da tutte le parti con il compito di ideare e programmare le iniziative di collaborazione istituzionale”.

Collaborazione individuata, tra gli altri, nei seguenti ambiti: monitoraggio della situazione della sanita’ locale, promozione di iniziative a favore del patto medici-pazienti e della difesa del diritto alla salute, formazione e aggiornamento professionale in tema di salute del personale dei servizi Territoriali; prevenzione e cura del benessere anche in chiave transculturale dei cittadini, promozione della collaborazione di servizio tra ospedali, universita’ e Asl del territorio nelle varie branche specialistiche anche di alta specializzazione come Primo Punto soccorso, cardiochirurgia, area chirurgica, maxi emergenza, nefrologia, pediatria, ginecologia, incoraggiamento di gemellaggi con Autorita’ locali e Formative all’estero, in particolare dell’area mediterranea (quest’ultimo punto in particolare sara’ seguito dal consigliere dell’Ordine dei medici Foad Aodi essendo responsabile dei Rapporti con i Comuni e gli Affari esteri). “Con la firma di questo manifesto socio-sanitario- conclude Magi- l’Ordine provinciale di Roma dei medici chirurghi e odontoiatri continua il suo impegno di attenzione, prevenzione e tutela della salute dei cittadini romani. In questo senso siamo d’accordo con il presidente del III Municipio che a settembre ci rivedremo per mettere nero su bianco una serie di impegni e partire con azioni concrete la prima delle quali con l’Asl Rm1 per garantire qualita’ e offerta sanitaria e socio-sanitaria ai residenti del Municipio. Insieme a tutto il Consiglio, e in particolare con il consigliere Foad Aodi, stiamo lavorando per aggiungere altre intese con altri Municipi di Roma”.