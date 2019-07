Manzella: fine commissariamento è occasione sviluppo per Lazio

Roma – “Il raggiungimento delle condizioni per l’uscita dal commissariamento della sanita’ nel Lazio rappresenta un risultato di grande importanza: arriva alla fine di un processo che dura da anni e che ha visto il combinarsi di attenzione alla situazione finanziaria e qualita’ dell’assistenza, con le prestazioni garantite dai Lea passate da 156 a 180 nel corso degli ultimi anni. È un risultato importante in se’ e che apre una prospettiva di sviluppo di grande interesse. Il Lazio e’ terra di impresa e molta impresa, spesso innovativa, e’ legata al mondo della Sanita’. Stiamo gia’ lavorando per sostenere questo settore, e il bando ‘Scienze della vita’ con 27 milioni di contributi erogati ne e’ un esempio, e questo lavoro di risanamento e qualita’ dei servizi ci spinge in questa direzione. È una pagina che portera’ con se’ impresa, lavoro, innovazione e ricerca”. Cosi’ l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Gian Paolo Manzella, a margine della riunione straordinaria del Consiglio regionale sulla sanita’.