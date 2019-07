Marevivo: ringrazio il Papa per aver eliminato la plastica dal Vaticano

Roma – Il Vaticano e’ il primo Stato al mondo che si avvia verso un percorso plastic free, eliminando la plastica monouso. Gia’ nella sua enciclica “Laudato Si'” Papa Francesco aveva manifestato il suo profondo interesse per i temi ambientali e aveva invitato l’uomo a trasformarsi da predatore a custode del Creato e in tal senso questa decisione non fa altro che rappresentare concretamente il suo impegno. Marevivo aveva suggerito a Papa Francesco di eliminare la plastica usa e getta gia’ lo scorso febbraio durante l’udienza in Vaticano e in quell’occasione aveva fatto benedire la propria borraccia in alluminio riutilizzabile. La presidente Rosalba Giugni durante l’ultima puntata della trasmissione “A sua immagine” dedicata alla Giornata del mare, aveva rinnovato l’appello a Papa Francesco. “Ringraziamo di cuore Sua Santita’ per aver dato questo segnale forte in difesa del mare, dell’ambiente e di tutto il Creato”, afferma Rosalba Giugni. “Il Vaticano che diventa plastic free infonde grande speranza per il cambiamento epocale che deve avvenire non solo nei cuori ma soprattutto nelle azioni che tutti gli esseri umani devono mettere in campo per difendere la vita in tutte le sue forme. La Santa Sede con questo gesto diventera’ un simbolo in tutto il mondo nella lotta alla plastica usa e getta”.