Marie-Jeanne Schellinck, la Lady Oscar esistita realmente

Tutti conoscono il Personaggio di Lady Oscar, prova ne sono le numerose commemorazioni sui social il 14 luglio, giorno della presa della Bastiglia, ma anche giorno della morte di Lady Oscar, un personaggio, in verità, mai esistito, infatti è una creazione della fumettista giapponese Riyoko Ikeda. Che creò il manga nel 1972 a puntate per rivista. Poi divenuto cartone nel 1979 è andato in onda in Italia nel 1982, avendo subito uno strepitoso successo.

Ma in realtà le fonti storiche dell’epoca attestano la presenza di donne soldato che vissero nel periodo di Lady Oscar, il periodo della Rivoluzione francese.

La più famosa donna soldato di quel periodo storico fu Marie-Jeanne Schellinck, nata a Gand il 25 luglio 1757, oggi ricorre la sua data di nascita.

Con l’espandersi delle idee della Rivoluzione francese che invocavano l’ideale di libertà, uguaglianza, fratellanza; in tutta Europa molti personaggi, come l’italiano Ugo Foscolo, rimasero colpiti da questi ideali e si arruolarono nell’esercito napoleonico che era composto di popoli diversi uniti sotto un unico ideale.

Tuttavia questi ideali della Rivoluzione francese non fecero presa solo sugli uomini ma anche sulle donne come la belga Marie-Jeanne Schellinck che iniziò la sua carriera militare all’età di 35 anni, il 15 aprile 1792, arruolandosi nel 2 ° battaglione belga. Iniziò così per lei una carriera rapida e gloriosa: nominata caporale il 15 giugno 1792, sergente il 7 dicembre 1793, fatto prigioniero di guerra in Austria il 3 marzo 1797, tornò in Francia l’11 giugno 1798, fu nominata seconda luogotenente il 9 gennaio 1806.

Non senza meriti, poiché fu presente su tutti i campi di battaglia dando il suo tributo di sangue: prese parte alle battaglie di Jemappes dove viene ferita da sei colpi di sciabola, a Arcole dove viene menzionata all’ordine del giorno, a Marengo, ad Austerlitz dove viene ferita da un colpo di pistola alla coscia, a Jena e fu presente alla campagna polacca.

Quando il 20 giugno 1808, dopo diciassette anni di servizio, dodici campagne, otto ferite e una citazione, le fu conferita la Legione d’Onore e una pensione di 700 franchi.

Per il coraggio dimostrato durante tutte le sue campagne militari, si narra che Napoleone stesso nel giugno 1808, davanti ad uno spiegamento di soldati; le appunta la medaglia ed encomiandola la mostra come esempio, con le seguenti parole: “Inchinatevi al cospetto di questa donna straordinaria, perché è una delle glorie del nostro impero”.

Tuttavia la storia della Legion d’onore risulterebbe essere non una “storia” ma una leggenda: Napoleone Bonaparte non ha mai insignito una donna con la Legione d’Onore e si trovava a Bayonne, nel sud della Francia, nel giugno 1808. Risulta documentato che la prima donna decorata con la Legione d’Onore fu Angélique Brûlon che ricevette la Legione d’onore Onore da Napoleone III nel 1851.

Marie-Jeanne Schellinck abbandonò la carriera militare nel 1795/96 quando si sposò con il tenente Louis-Joseph Decarmin. Successivamente seguì suo marito nelle battaglie della campagna d’Italia fino alle sue dimissioni nel 1808. Si stabilì quindi a Lilla dove morì nel 1840 a 83 anni.

Emiliano Salvatore