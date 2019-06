Il pianeta Marte per i Greci e i Romani era personificazione di Ares/Marte, figlio di Zeus ed Era, originario della Tracia, che veniva considerato il dio della Guerra che con i suoi due figli Phobos (paura) e Deimos (terrore) incarnasse la realtà della guerra generatrice di terrore e morte. Stando ad alcune fonti Ares sarebbe stato procreato dalla sola Giunone, invidiosa di Giove che aveva dato la vita da solo ad Athena, balzata fuori dal capo del padre degli dei. Ares incarna la forza bruta e sanguinaria, un implacabile piacere per il sangue e la violenza. A Marte si contrapponeva ad Athena, dea della sapienza e della guerra condotta con giustizia.

Se dagli antichi Marte era identificato col quarto pianeta del sistema solare e Dante indica col suo nome il V Cielo del Paradiso, governato dall’intelligenza angelica delle virtù e dove appaiono al poeta gli spiriti combattenti per la fede. Nella rappresentazione cristiana il pianeta Marte è rosso come simbolo della Passione di Cristo. Ma nel nostro immaginario Marte è anche bizzarro ed eccentrico. E anche qui mito e scienza si sovrappongono più di quanto si immagini.

Marte nell’imaginario collettivo è sempre stato visto come un pianeta abitato da esseri viventi simili a noi oppure come un pianeta colonizzabile. Forse perché le somiglianze sono abbastanza evidenti. Infatti, la Terra e Marte, si assomigliano più di quanto sembra: la composizione atmosferica è simile, hanno entrambi 4 stagioni, hanno strutture geologiche analoghe e ospitano vulcani sulla loro superficie. Queste sono solo alcune delle analogie tra i due pianeti. Oltretutto sulla superficie di Marte esistono numerose prove in grado di dimostrare che un tempo su questo pianeta l’acqua scorreva liberamente, così come avviene sulla Terra: letti di fiumi, bacini lacustri, depositi glaciali e tracce di massicce inondazioni. Gran parte dell’acqua del pianeta è ormai congelata nelle sue calotte polari: gli scienziati stanno ancora cercando di determinare dove sia andato a finire il resto, e perché.

Il primo ad osservare Marte al telescopio fu Galileo nel 1610. In quell’anno Marte fu all’opposizione il 19 ottobre nella costellazione dei Pesci con una magnitudine di -2,5. Il rudimentale strumento di Galileo mostrò un piccolo disco senza dettagli, tuttavia Galileo scoprì che Marte non era perfettamente circolare ma presentava il fenomeno delle fasi. La scoperta delle fasi di Marte fu comunicata da Galileo al Padre Benedetto Castelli il 30 dicembre dello stesso anno. La scoperta della fase di Marte fu un’ulteriore prova per il modello eliocentrico di Copernico. Fu solo il 28 novembre del 1659 che, grazie alla migliore qualità dei telescopi, Christian Huygens (1629 – 1695) riuscì per primo a scorgere qualche dettaglio sulla superficie di Marte. Le prime scoperte importanti su Marte furono compiute da Gian Domenico Cassini (1625 – 1712) che nel 1666 determinò il periodo di rotazione di Marte in 24 ore e 40 minuti (3 minuti superiore al valore vero) e scoprì le bianche calotte polari del pianeta: un punto in comune con la Terra. Sempre Cassini nel 1672 riuscì a dare la prima stima attendibile della distanza Terra – Sole. Con questo dato il diametro di Marte risulta di soli 6.200 Km (contro i 6.787 Km delle misure attuali). Questo valore è già una buona stima e, con una certa delusione, ci si ritrova con un Marte molto più piccolo della Terra.

Il grande astronomo tedesco Giovanni Keplero, studiando i movimenti di Marte, fa una scoperta fondamentale per la storia della meccanica celeste: le orbite di Marte sono ellittiche e non circolari. C’è del metodo in questa follia, direbbe Shakespeare. Marte è pazzo con regolarità, si avvicina e si allontana dalla terra e dal sole con impressionante cadenza. Ogni 15-17 anni noi terrestri ci avviciniamo a lui nelle cosiddette grandi opposizioni, l’ultima quella fenomenale dell’agosto scorso. Ad alimentare però il mito tutto moderno di Marte e dei marziani è stato un grande astronomo italiano, Giovanni Schiapparelli, che osservando il pianeta rosso dall’osservatorio astronomico di Brera, scopre dei canali sulla superficie del pianeta, apparentemente frutto di una civiltà di esseri viventi. Siamo alla fine dell’Ottocento e mentre la scienza ci metterà qualche tempo a comprendere che si tratta di un’illusione ottica, la fantasia si scatena.

A prova del gemellaggio tra Terra e Marte sono giunte le nuove scoperte fatte a Panarea, riguardo ad un tipo di sabbia simile a quella marziana ed ancora più recentemente la scoperta fatta sull’isola di Santorini, in Grecia. Entrambe le scoperte confermano le similitudini tra Terra e Marte. Infatti, le similitudini tra le rocce dell’isola vlcanica di Santorini, nel mar Egeo, con quelle dei crateri Gale e Gusev su Marte sono molto forti : la composizione chimica e mineralogica dei basalti di Santorini presenta evidenti somiglianze con quelli di Marte, che si estendono anche ad alcune meteoriti cadute sulla Terra e considerate dagli studiosi di provenienza marziana (ne sono state identificate oltre 220). Circa 3.640 anni fa Santorini fu distrutta da una delle più grandi eruzioni vulcaniche avvenute in epoca storica. Stando alle dichiarazioni degli studiosi :

“Nella baia di Balos, a sud dell’isola, e in due aree a nord-est di Santorini, abbiamo scoperto basalti come quelli identificati dai rover su Marte e con proprietà simili a quelle di alcuni meteoriti del pianeta rosso scoperti sulla Terra“, ha spiegato uno degli autori della ricerca, Ioannis Baziotis, dell’università di Agraria di Atene. “Le rocce trovate sull’isola greca si potrebbero usare come risorsa accessibile e a basso costo per testare e calibrare strumenti che voleranno nelle missioni per Marte, invece di usare i rari e costosi meteoriti raccolti sulla Terra o materiale faticosamente preparati con miscele sintetiche“.

“L’area dell’isola è facilmente accessibile e offre un’eccellente logistica per raccogliere campioni, eseguire test, calibrare strumenti, organizzare addestramenti sul campo e altre attività legate all’esplorazione attuale e futura di Marte,” Afferma Anezina Solomonidou, ricercatore presso il Centro europeo di astronomia spaziale (ESAC ) gestito dall’Agenzia spaziale europea (ESA) vicino a Madrid.

Per approfondire :

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S001910351830681X

https://phys.org/news/2019-06-santorini-volcano-terrestrial-analogue-mars.html

Emiliano Salvatore