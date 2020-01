Massaro (F.I.): “Da Roma lanciamo petizione contro antisemitismo”

“L’antisemitismo sta pericolosamente dilagando in tutto il mondo, e anche in Italia, come purtroppo ci confermano gli avvenimenti di cronaca degli ultimi tempi. Condividiamo dunque le preoccupazioni e gli appelli espressi dalle Comunitá Ebraiche Italiane ed in particolare dalla Comunità Ebraica di Roma, che esortano il Parlamento Italiano ad adottare una posizione forte contro questi preoccupanti fenomeni. Per questo, abbiamo intenzione di promuovere nella Capitale una petizione popolare con la quale chiediamo a tutte le forze politiche, trasversalmente, di adottare provvedimenti condivisi, chiari e decisi al riguardo ” – dichiara Pietrangelo Massaro, Vice Coordinatore Forza Italia Roma.

“La petizione, che portiamo avanti insieme al giovane Eitan Bondì – spiega Massaro – riveste un significato simbolico ed ha la finalità di unire Roma e l’Italia all’insegna di quei valori di coesione sociale e di cultura della responsabilità che ci sono stati trasmessi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il suo messaggio di fine anno”.

“Il nostro movimento – conclude Massaro – soprattutto attraverso il Presidente Silvio Berlusconi ed il Vice Presidente Antonio Tajani, ha sempre dimostrato di contrastare, con coerenza e senza incorrere in strumentalizzazioni, ogni forma di odio o violenza antisemita e di supportare Israele e il mondo ebraico. Il Paese ha la possibilità di dare un segnale concreto su questo tema, ed è auspicabile che lo faccia entro il 27 Gennaio, Giornata della Memoria. Combattiamo insieme l’antisemitismo”.