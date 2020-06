Maturità 2020 e poi? Il futuro è digitale

Un nuovo esame per la maturità 2020

Il 17 giugno 2020 cominceranno in tutta Italia gli esami di maturità per circa 500 mila studenti. Mai come in quest’anno, le modalità dell’esame di stato che sancisce il termine degli studi liceali sono sotto i riflettori di tutta l’opinione pubblica italiana. Infatti, com’è tristemente noto, a causa della pandemia del Covid-19, assisteremo ad una edizione del tutto nuova della maturità. Fortunatamente, grazie ai dati confortanti degli ultimi tempi, il Ministero dell’Istruzione ha stabilito che, l’unica prova prevista, si svolgerà in presenza fisica e non online, come pure era stato ipotizzato. Si tratta di un colloquio orale della durata di un’ora circa, durante la quale la commissione, composta da tutti membri interni e solo il presidente esterno, interrogherà il candidato sul programma svolto nel primo quadrimestre, anche con esercitazioni pratiche.

La trasformazione digitale della didattica

Sicuramente gli studenti che svolgeranno quest’anno gli esami hanno sperimentato su loro stessi, durante il periodo del lockdown, la trasformazione digitale della didattica. Infatti, nonostante le difficoltà e le privazioni a cui sono stati sottoposti, dovendo rinunciare anche ai viaggi d’istruzione o ai famosi “100 giorni”, gli hanno permesso di accedere all’e-learning in anticipo rispetto alle generazioni che li hanno preceduti.

I vantaggi dell’e-learning

L’e-learning è uno strumento relativamente nuovo, che si è sviluppato negli ultimi anni in Italia soprattutto con la nascita dell’università telematica. Questa, a differenza dell’università tradizionale, permette infatti di potersi collegare dal proprio PC di casa e seguire i corsi erogati dall’ateneo, senza dover garantire la presenza fisica in aula. Si tratta quindi di una modalità che permette agli studenti di non doversi spostare da una parte all’altra della città, evitando così le perdite di tempo dovute al traffico e ai ritardi dei mezzi pubblici.

Lezioni online e campus universitario

Tra questi nuovi istituti c’è anche chi ha deciso di fare un passo ulteriore. Fermo restando la vocazione digitale, gli iscritti di Unicusano hanno anche una sede fisica che permette loro di accedere, qualora si voglia, alle lezioni nel campus a Roma e, quindi, poter sviluppare la socialità con i propri compagni, uno degli aspetti più importanti del periodo universitario. Sul modello dei campus americani, la struttura immersa nel verde, è costituita da edifici moderni con diversi servizi, come ad esempio la palestra, laboratori didattici ed aule all’avanguardia, bar e mensa, ma anche una residenza per gli studenti.

Un’offerta formativa completa e la presenza di figure di supporto

Inoltre, si dà la possibilità di accedere ad un’offerta formativa completa, potendo scegliere tra vari corsi di laurea, triennali e magistrali, in ambito giuridico, economico, ingegneristico, psicologico e delle scienze politiche e della formazione. A disposizione degli studenti sono presenti alcune figure che mancano in altre strutture, come quella del tutor, il quale, seguendo lo studente nel suo percorso, garantisce di sviluppare insieme un metodo di studio e poter svolgere serenamente gli esami che lo attendono. Al tempo stesso, i docenti sono a disposizione nell’approfondire e chiarire gli argomenti delle proprie materie.