Mc Caracalla, comandante Vigili a operai cantiere: qui per verifica

Roma – Controlli in corso in via Baccelli, nell’area di Caracalla dove avrebbe dovuto aprire un McDonald’s. Il comandante generale della Polizia locale di Roma Capitale, Antonio Di Maggio, e’ appena entrato nel cantiere per “fare delle verifiche”. I lavori sono stati fermati con un provvedimento del ministero dei Beni culturali notificato ieri sera, ma da circa un’ora i vigili sono all’interno dell’area. A quanto si apprende, la loro presenza potrebbe essersi resa necessaria a causa di un esposto presentato contro il cantiere.