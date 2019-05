Il miele di corbezzolo, un possibile antitumorale –

Secondo uno studio pubblicato su Journal of Functional Foods, un gruppo di ricercatori dell’Università Politecnica delle Marche e delle Università di Vigo e di Granada, ha scoperto che il miele di corbezzolo potrebbe essere un arma efficace contro il cancro del colon.

In laboratorio, dopo che ad alcune cellule tumorali del colon è stato aggiunto del miele ricavato dalla preziosa pianta mediterranea, si è visto che queste hanno smesso di replicarsi.

I ricercatori pensano che le proprietà del miele agiscano direttamente sui geni delle cellule staminali del tumore, regolandoli ed impedendo così la loro capacità di migrare, di formare colonie e inducendo la loro morte programmata.

Secondo Maurizio Battino, coordinatore della ricerca, l’effetto antitumorale del miele di corbezzolo aumenta con la quantità e la qualità della terapia.

Per ora questo effetto è stato visto solo sulle cellule tumorali e non su quelle sane, sulle quali è stato applicato il miele per verificarne la reazione. Per confermare la scoperta saranno necessarie ulteriori ricerche e sperimentazioni su modelli animali. Per ora, dicono i ricercatori, è importare capire i meccanismi molecolari che producono l’effetto antitumorale.

Rita Lena