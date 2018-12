Il programma Voyager è un programma scientifico statunitense che ha condotto al lancio nel 1977 di due sonde spaziali, chiamate Voyager 1 e Voyager 2, per l’esplorazione del sistema solare esterno.

Negli anni settanta si pensa che potessero arrivare ad esplorare solamente il sistema solare invece dopo quaranta anni le due sonde Voyager continuano il loro viaggio verso lo spazio infinito. E si prevede che protrarranno resistere fino al 2025 data in cui terminerà la potenza elettrica disponibile e non sarà più sufficiente per alimentare alcuno strumento scientifico. Ma entrambe le sonde continueranno all’infinito il loro viaggio.

Nella fase iniziale del programma entrambe le sonde hanno osservato i pianeti Giove e Saturno. La sonda Voyager 2 è stata in grado di osservare anche i pianeti Urano e Nettuno sfruttando un allineamento planetario vantaggioso che si verificò alla fine degli anni settanta. A oggi (2018) Voyager 2 è l’unica sonda ad aver effettuato un passaggio ravvicinato di Urano e di Nettuno.

Entrambe le sonde hanno prodotto grandi quantità di informazioni sui giganti gassosi del sistema solare. In particolare i dati ottenuti da Voyager 2 sulla massa di Nettuno hanno consentito di porre limiti all’ipotetica esistenza di nuovi pianeti massicci situati oltre l’orbita di Plutone (un pianeta di questo tipo è detto comunemente Pianeta X). Attualmente le due sonde stanno fornendo dati utili a caratterizzare l’eliopausa, la regione in cui la pressione esercitata dalle particelle del vento solare diminuisce fino diventare pari a quella delle particelle provenienti dall’esterno del sistema solare.

Voyager 1 e 2 sono due sonde identiche composte da 65mila parte dotate di apparecchiature capaci di condurre 10 esperimenti diversi. Posseggono una capacità di accelerazione pari a 40 mila km/h che permette di sfuggire alla forza gravitazionale.

Entrambe le Voyager dopo aver esplorato i pianeti esterni del sistema solare ora sono nello spazio interstellare. Alla periferia del sistema solare esse hanno avuto modo di registrare la ridotta forza di gravità del sole e il suo magnetismo, hanno registrato un ribollito magnetico che ci protegge dai raggi cosmici sparati dalle supernove.

Per la Voyager 2, Il 10 dicembre 2018, gli scienziati della missione hanno stabilito che la sonda ha oltrepassato il bordo esterno dell’eliosfera in data 5 novembre. Questo confine, chiamato eliopausa, è dove il debole vento solare incontra il mezzo interstellare freddo e denso. Il suo gemello, Voyager 1, ha superato questo limite nel 2012, ma Voyager 2 è dotato di uno strumento funzionante che fornirà le prime osservazioni della natura di questo gateway nello spazio interstellare.

Voyager 2 ora è poco più di 11 miliardi di miglia (18 miliardi di chilometri) dalla Terra. Gli operatori di missione possono ancora comunicare con Voyager 2 mentre entra in questa nuova fase del suo viaggio, ma le informazioni – che si spostano alla velocità della luce – impiegano circa 16,5 ore per viaggiare dalla sonda alla Terra. In confronto, la luce che viaggia dal Sole impiega circa otto minuti per raggiungere la Terra.

La prova più convincente dell’uscita di Voyager 2 dall’eliosfera proveniva dal suo Plasma Science Experiment (PLS), uno strumento che ha smesso di funzionare su Voyager 1 nel 1980, molto prima che la sonda attraversasse l’eliopausa. Fino a poco tempo fa, lo spazio circostante Voyager 2 era pieno prevalentemente di plasma che scorreva dal nostro sole. Questo deflusso, chiamato vento solare, crea una bolla – l’eliosfera – che avvolge i pianeti nel nostro sistema solare. Il PLS utilizza la corrente elettrica del plasma per rilevare la velocità, la densità, la temperatura, la pressione e il flusso del vento solare. Il PLS a bordo della Voyager 2 ha osservato un brusco calo della velocità delle particelle di vento solare il 5 novembre. Da quella data, lo strumento plasma non ha osservato il flusso solare del vento nell’ambiente intorno a Voyager 2, il che rende gli scienziati della missione sicuri che la sonda abbia lasciato l’eliosfera.

“C’è ancora molto da imparare sulla regione dello spazio interstellare immediatamente oltre l’eliopausa”, ha detto Ed Stone, scienziato del progetto Voyager con sede a Caltech, a Pasadena, in California.

Insieme, i due Voyager forniscono uno sguardo dettagliato su come la nostra eliosfera interagisce con il costante vento interstellare che scorre dall’aldilà. Le loro osservazioni completano i dati provenienti dall’Interstellar Boundary Explorer (IBEX) della NASA, una missione che rileva a distanza quel confine. La NASA sta anche preparando una missione aggiuntiva – la prossima Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP), che sarà lanciata nel 2024 – per capitalizzare le osservazioni dei Voyager.

Le due sonde sono ancora in grado di operare e di mandare a Terra dati scientifici. Entrambe hanno abbastanza energia elettrica e carburante per poter funzionare fino a circa il 2020, anche se il totale esaurimento della potenza elettrica disponibile avverrà non prima del 2025, quando non sarà più sufficiente per alimentare alcuno strumento scientifico

Emiliano Salvatore