Muro Torto, riaperto sottovia Ignazio Guidi

Roma – Dopo tre giorni di chiusura per una serie di lavori di manutenzione sono stati riaperti a Roma i sottovia Ignazio Guidi e Corso Italia. Ora si circola normalmente su via del Muro Torto: sono appena stati rimossi, infatti, i restringimenti della carreggiata e riammessa la circolazione automobilistica. La chiusura era iniziata l’1 settembre e aveva causato disagi e lunghe file tra piazzale Flaminio e piazza Fiume interessando anche la zona da via Lucania a piazza della Croce Rossa. E’ stata effettuata una manutenzione delle condutture d’acqua in direzione di via Nomentana, necessaria in seguito al forte temporale di domenica. Numerose, in questi giorni e fino a questa mattina, le code per i cittadini romani su viale del Muro Torto e corso d’Italia. Alcuni hanno lamentato anche due ore di attesa nel traffico. Un ritorno dalle vacanze estive ancora piu’ traumatico, ma la viabilita’ ora e’ tornata normale.