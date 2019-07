Nasce triangolazione Comune-Ama-Sindacati su decoro

Roma – Campidoglio, sindacati e Ama hanno stabilito la creazione di una cabina di regia per il decoro di Roma. La “commissione”, decisa al termine di un lungo incontro al quale hanno partecipato la sindaca Raggi, l’assessore al Personale, Antonio De Santis, la presidente di Ama, Luisa Melara, e i rappresentanti di Fp Cgil, Fit Cisl Uiltrasporti e Fiadel, sara’ composta da due componenti per ogni sigla sindacale, da altrettanti membri di Roma Capitale Ama e, se necessario, di altre strutture di Roma Capitale. Il nuovo organismo fornira’ “proprie osservazioni sulle linee guida del nuovo piano industriale entro 10 giorni dalla trasmissione da parte del cda”, si legge nel verbale di accordo, “si riunira’ con cadenza settimanale” e i suoi lavori saranno articolati “progressivamente” su questi macrotemi: operativita’, logistica, modelli di raccolta e piano straordinario pulizia; infrastrutture per la raccolta; mezzi; risorse umane/piano assunzionale; risorse finanziarie; iniziative per l’educazione ambientale e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.