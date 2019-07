Notizie del giorno: Assemblea del PD, Tav e Alitalia

Notizie del giorno: l’Assemblea Nazionale del Partito Democratico di ieri a Roma. Le parole di Di Maio sulla TAV. Le lettere delle società interessate a partecipare al rilancio di Alitalia insieme a Fs e Delta dovranno arrivare entro le 18 di oggi.

Le notizie del giorno selezionate dalla nostra redazione.

Notizie del giorno: Assemblea Nazionale del Partito Democratico

Durante l’Assemblea Nazionale di ieri, il segretario del Pd Zingaretti ha spiegato che “serve una rivoluzione o non ce la facciamo”, incitando quindi alla creazione di “un partito radicalmente nuovo”.

Una scossa che dovrà passare dal superamento di “divisioni, differenze e appartenenze”. “Cambiare tutto” è quindi la parola d’ordine lanciata da Zingaretti, che ha criticato in particolare la tendenza del Pd a frammentarsi in correnti (ANSA).

Il rilancio dovrà necessariamente passare da un ritorno al contatto con le persone, dal momento che “l’agenda da imporre al Paese” è già definita per il segretario: tasse sui salari più bassi, autonomia regionale “giusta” e investimenti sulla infrastrutture.

La proposta di Zingaretti si concretizzerà quindi con il lancio di una “Costituente delle idee”, dibattito aperto alle persone, che potranno contribuire lasciando messaggi su un sito (TGCOM).

Notizie del giorno: Tav e Movimento 5 Stelle

Nonostante Luigi Di Maio abbia chiarito, davanti ai pentastellati piemontesi, la propria contrarietà alla Tav, il leader del M5S ha anche aggiunto che “tornare indietro adesso richiede il triplo delle energie”.

Parole che alcuni hanno interpretato come il tentativo di far accettare ai grillini più ortodossi l’inevitabile ok alla grande opera.

Di Maio ha anche ricordato che il M5S non ha ottenuto il 51% del consenso alle politiche e quindi ogni decisione passa inevitabilmente per una mediazione.

Le parole del vicepremier pare abbiano irritato il gruppo dei ribelli piemontesi, che da tempo minacciano le dimissioni. Chiara Appendino, sindaca di Torino, potrebbe aver intanto deciso di presentare domani dimissioni a sorpresa, per poi ritirarle nei 20 giorni previsti, ma solo a patto di un accordo per cessare le polemiche interne.

Notizie del giorno: Alitalia

News. Le lettere delle società interessate a partecipare al rilancio di Alitalia insieme a Fs e Delta dovranno arrivare entro le 18 di oggi. A rimanere in corsa dovrebbero essere in tre: gli imprenditori Claudio Toto e German Seferovich, oltre ad Atlantia della famiglia Benetton. Sembra invece fuori dalla partita Claudio Lotito.

L’offerta vincolante dovrebbe comunque arrivare dopo il 15 luglio, al contrario di quanto affermato in precedenza.

Domattina il Cda di Fs individuerà e ufficializzerà i soggetti interessati, oltre a cominciare l’analisi delle loro proposte su quota associativa e somma da pagare al closing, ponendo così le basi per il consorzio in vista dell’offerta definitiva. Atlantia ha però già avanzato la necessità di rivedere il piano industriale, considerato debole e attualmente troppo a favore di Delta nel disegno delle rotte.

Su Alitalia si è espresso ieri il titolare del Mise Di Maio, osservando di non avere “pregiudizi né preferenze per nessuno”.