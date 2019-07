Notizie del giorno: Alitalia, Lega-Russia e Francia

Notizie del giorno. Sono quattro le proposte per Alitalia arrivate sul tavolo dell’advisor Mediobanca. Si intensificano le dichiarazioni dei protagonisti politici sulla vicenda Lega-Russia. Alla parata del 14 luglio il presidente francese Emmanuel Macron ha presentato un “comando militare dello spazio”.

Notizie del giorno: Alitalia

Sono quattro le proposte per Alitalia arrivate sul tavolo dell’advisor Mediobanca. Il Cda di Fs di oggi vaglierà quindi le manifestazioni di interesse di Atlantia, del gruppo Toto, dell’azionista di maggioranza della compagnia colombiana Avianca, German Efromovich, e del presidente della Lazio, Claudio Lotito (TGCOM).

Le lettere non sono comunque vincolanti e l’offerta arriverà in un secondo momento, quando Fs avrà messo a punto il piano industriale. Dopo il primo esame, le proposte valide verranno inviate al Mise.

Il titolare Di Maio ha quindi espresso la speranza di vedere selezionate le “offerte più ambiziose e non conservative”, aggiungendo di voler essere “l’ultimo ministro che si occupa di Alitalia”.

Tra loro potrebbe essere scelto anche più di un candidato, il cui compito sarà di affiancare gli altri protagonisti dell’operazione: Fs, con una quota tra 35 e 37,5%; Mef, al 15%; Delta, con un 15% che potrebbe salire al 20%.

Notizie del giorno: la vicenda Lega-Russia

News. Si intensificano le dichiarazioni dei protagonisti politici sulla vicenda Lega-Russia. Da parte di Di Maio innanzitutto, nella speranza che Salvini riferisca in Aula sui fatti, perché “quando il Parlamento chiama, il politico risponde”.

Per rafforzare il messaggio il leader 5S ha inoltre lanciato “una commissione di inchiesta” sui finanziamenti ai partiti, nessuno escluso. Sul tema si è espresso anche il premier Conte, che, dopo aver attribuito a Claudio D’Amico, consigliere di Salvini, la responsabilità dell’invito di Savoini al Forum Italia-Russia, ha invitato tutti a rispettare la massima trasparenza (ANSA).

Conte ha comunque ribadito di avere fiducia in Salvini, ricordando quindi che ora spetterà alla magistratura “fare chiarezza”.

La reazione del capo del Carroccio è stata finora fredda: per lui sarebbe inutile andare in Aula a parlare di “cene”. Salvini avrebbe inoltre confessato di essersi sentito pugnalato da Conte. L’opposizione ha intanto alzato il tiro, chiedendo al vicepremier leghista le dimissioni.

Notizie del giorno: Francia, la parata del 14 luglio

Alla parata del 14 luglio il presidente francese Emmanuel Macron ha presentato un “comando militare dello spazio”, che avrà sede a Tolosa e servirà a “rafforzare la conoscenza della situazione spaziale e proteggere al meglio i nostri satelliti”.

Presenti alla sfilata Angela Merkel, Jean-Claude Juncker e i rappresentanti dei Paesi coinvolti nell’Iniziativa europea di intervento.

Gli ospiti sono rimasti piacevolmente impressionati dall’esibizione di Franky Zapata, pilota del flyboard air, piattaforma volante che permette evoluzioni ad alta velocità.

Non sono però mancate le polemiche verso Macron, invitato da alcuni contestatori a dare le dimissioni. Le proteste sono sfociate in seguito in scontri con le forze dell’ordine e hanno portato al fermo per oltre un centinaio di persone, tra cui alcuni volti noti dei gilet jaunes.