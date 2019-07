Nuova Sair: assistenza ad anziani anche a Tivoli

Roma – Si chiama Emergenza caldo il progetto promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Tivoli in collaborazione con la Cooperativa Nuova Sair, insieme a Croce Rossa e Asa S.p.A. che fino al 25 settembre offrira’, ai cittadini ultrasessantacinquenni residenti nel comune di Tivoli, servizi gratuiti di assistenza, accoglienza, consegna farmaci a domicilio, contatto e attivazione dei servizi Socio-Sanitari territoriali e la raccolta dei rifiuti differenziati nelle aree non servite dal porta a porta mentre, per quelle gia’ servite, si invitano i cittadini a contattare al numero 800- 167662 gli operatori di Nuova Sair per valutare le possibili soluzioni. Il servizio e’ attivo dal 20 giugno al 25 settembre negli orari 8- 18. “Questo progetto rafforza ancora di piu’ le politiche di sostegno e di aiuto agli anziani in un periodo difficile come quello estivo- commenta l’assessore alle Politiche Sociali, Maria Luisa Cappelli- Tutte le iniziative sono frutto di una sinergia tra associazioni ed enti pubblici a tutela delle fasce piu’ deboli a cui l’Amministrazione presta da sempre grande attenzione. Abbiamo messo a disposizione del Comune di Tivoli- spiega Caterina Costa, Responsabile area sociale Nuova Sair- la nostra esperienza al fianco degli anziani che in questi periodi dell’anno particolarmente caldi si trovano in difficolta’ per svolgere anche le attivita’ piu’ elementari come andare dal medico, in farmacia”.