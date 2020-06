Obbligo di conservazione digitale: di cosa si tratta e come effettuarlo

L’avvento dell’era digitale ha stravolto in questi anni moltissimi comportamenti da parte degli utenti, soprattutto nel campo della documentazione digitale. Allo stesso modo che per i documenti in formato analogico -rappresentati da tutta quella fascia non informatica di atti, fatti o dati giuridici rilevanti-, anche i documenti informatici vengono sottoposti sempre più spesso ad una conservazione nel tempo.

Per questo tipo di documenti, però, sono necessari particolari accorgimenti, che servono a garantire in tutto e per tutto il loro valore giuridico e legale, attraverso, appunto, la conservazione digitale obbligatoria.

Conservazione, cos’è e come affrontarla

Per conservazione digitale si intende quel processo -disciplinato dalla legge-, che permette di mantenere ogni sorta di documento in formato digitale, permettendo in questo modo di poter distruggere la versione originale in formato cartaceo, e mantenendo così tutte le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti.

In poche e semplici parole, quindi, per conservazione digitale si intende sostituire in tutto e per tutto i documenti cartacei con gli stessi in formato prettamente digitale, e la cui validità viene affermata tramite firma digitale o marca temporale.

Tutte le regole che concernono la formazione di tali documenti informatici sono in vigore sin dal febbraio 2015, e l’importanza che assume il momento di formazione di tali documenti resta di importanza fondamentale, poiché solo una corretta formazione del documento è in grado di essere veramente efficace per la conservazione nel tempo.

La conservazione dei documenti informatici è, dunque, un processo volto a proteggere e mantenere interi archivi di fascicoli e dati. L’obiettivo di impedire la completa perdita è regolato da un processo ai sensi dell’art. 3, del DPCM 13 novembre 2014, per cui un documento informatico può venir creato attraverso una delle seguenti quattro modalità: redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software, acquisizione per via telematica o per copia, registrazione informatica di informazioni o dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente e generazione o raggruppamento di un insieme di dati o registrazioni.

Così creato, il documento informatico verrà identificato in modo univoco e memorizzato in un sistema di gestione dedicato esclusivamente ai documenti.

Conservazione digitale, vantaggi e benefici

Entrando sempre più all’interno del mondo digitale, la necessità di una conversione di materiale diventa molto importante ed essenziale.

Innanzitutto, questo tipo di processo è in grado di offrire moltissimi benefici, partendo da quelli riguardanti l’efficienza gestionale, fino ad arrivare ai più semplici problemi nel risparmio di tempo e denaro.

Addentrandoci più nello specifico, oltre a ridurre nettamente i costi di carta e di tutto quel materiale necessario per l’archiviazione analogica, questo tipo di archiviazione permette un notevole risparmio per quel che riguarda il recupero degli spazi un tempo adibiti all’archiviazione cartacea, e un risparmio anche per quel che concerne la possibilità di rendere ancora più veloce e accessibile la consultazione e l’esibizione di tali documenti, garantendo in questo modo la massima affidabilità in termini di protezione e sicurezza.

Questo recupero di tempo, una volta dedicato alla gestione manuale degli archivi, permette un netto recupero di molte figure professionali in grado di impiegare il proprio tempo in attività maggiormente produttive, facendo sì che l’impatto organizzativo sia nettamente superiore anche nel momento in cui tali documenti verranno sottoposti a visite ispettive da parte degli organi competenti, nel momento in cui ne faranno espressa richiesta.

I formati standard adibiti alla conservazione

Qualsiasi oggetto in formato digitale viene memorizzato attraverso la forma comunemente chiamata file, ovvero una vera e propria sequenza di bit memorizzati all’interno di un supporto. Tale documento informatico, quindi, riesce ad esistere solamente in relazione ad un sistema in grado di leggerlo, rendendolo così fruibile anche per l’occhio umano.

Tale formato dipende per cui dalle diverse applicazioni utilizzate per la creazione del documento in questione. Per conservare digitalmente a norma di legge è, quindi, necessario usare uno dei seguenti formati presenti in questa lista, periodicamente aggiornata dall’AGID (Agenzia per l’Italia digitale):

Testi/documenti (DOC, HTML, PDF,…)

Calcolo (XLS, …)

Immagini (GIF, JPG, BMP, TIF, EPS, SVG, …)

Suoni (MP3, WAV, …)

Video (MPG, MPEG, AVI, WMV,…)

Eseguibili (EXE, …)

Archiviazione e Compressione (ZIP, RAR, …)

Formati email (SMTP/MIME, …)

La scelta di tali formati idonei alla conservazione deve soddisfare i principi di immodificabilità e staticità previste dalle regole, privilegiando quei formati che garantiscono gli standard di leggibilità internazionale.