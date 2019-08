Omceo Roma: più risorse per Regione Lazio con uscita piano rientro

Roma – “Da presidente dell’Ordine dei medici di Roma auspico fortemente che il Lazio esca dal piano di rientro, per ovvi motivi. Intanto perche’ la sanita’ regionale avra’ piu’ risorse a disposizione, poi perche’ in questo modo si potra’ riaprire il turnover, andando ad aumentare il personale che in questi anni e’ andato sempre piu’ scemando. Finalmente si potranno affrontare meglio anche quelle problematiche che tutti conosciamo, dalle lunghe lista d’attesa agli accessi impropri ai Pronto soccorso”. È il commento del presidente dell’Ordine di Roma, Antonio Magi, rilasciato all’agenzia Dire in merito all’uscita dal commissariamento della Regione Lazio, che aspetta di essere ratificata dal governo. “I conti dovrebbero essere in ordine- prosegue Magi- e adesso e’ arrivato il momento degli investimenti dopo i sacrifici che sono stati fatti per uscire dal piano di rientro. Serve riassumere personale sia negli ospedali sia sul territorio e riorganizzare le varie attivita’, in parte congelate; penso in particolare al settore socio-sanitario e alle persone fragili, come gli anziani, che hanno necessita’ di un’assistenza”. Il presidente dell’Omceo Roma si augura infine che la sanita’ regionale riprenda la sua “normale attivita’”, e fa un appello al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: “Cerchiamo di passare da un’attenzione ai conti ad un’attenzione ai bisogni”.