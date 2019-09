Parco Labia riapre, Caudo: spazio per tutti

Roma – A Roma riapre Parco Labia, dopo anni di incuria e di abbandono. Quest’area verde di 7.000 mq torna ad essere a disposizione dei cittadini, tutti i giorni dalle 9 alle 24. Fitto il calendario degli eventi in programma, ben oltre il mese di settembre e l’estate romana, tra concerti, attivita’ per bambini e anziani, esposizioni, cinema all’aperto, food and beverage e dj-set. “Con questa iniziativa si procede verso una bella normalita’, con il Parco finalmente fruibile e riconsegnato alle persone. Per molto tempo questa e’ stata un’area in grave stato di abbandono, incolta, vandalizzata, distrutta da ben 2 incendi. Di fatto, inagibile. Dopo anni di degrado ora, grazie anche all’impegno dell’ente gestore, restituiamo finalmente ai cittadini di Fidene, di Serpentara e di tutto il Municipio uno spazio attrezzato per essere vissuto in tanti modi e con tante attivita’. Noi continuiamo a credere che Roma puo’ essere governata e che la vita quotidiana dei cittadini puo’ migliorare” commenta Giovanni Caudo, presidente del III Municipio che sara’ presente questa sera, alle 19.30, all’inaugurazione. Il primo progetto ad essere ospitato in questo spazio sara’ Vic – Verde Incontra Cultura – un festival multidiscliplinare, parte del programma dell’estate Romana, promosso da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzato in collaborazione con Siae. Per tutto il mese di settembre si avvicenderanno una serie di eventi gratuiti che permetteranno tutti i cittadini di riappropriarsi pienamente di questo contesto.