Pasta Day, il valore del seme

Se il seme non è certificato, a rischio la qualità della filiera –

Oggi si celebra il finale del 21° World Pasta Day. Dunque è la festa degli spaghetti, dei rigatoni, delle farfalle e di tutti i loro formati e derivati.

Peccato però che i sementieri, l’attenta categoria di fornitori degli agricoltori, abbiano gettato più di un’ombra sulla loro qualità, con conseguenze sulla nostra salute.

“Assosementi, World Pasta Day: calano le superfici di frumento duro e sale l’impiego di seme non certificato. A rischio la tracciabilità e la qualità della filiera…” è denunciato nel comunicato stampa giunto in redazione nel tardo pomeriggio di ieri.

“Diminuiscono del 5,1% le superfici produttive destinate alla coltivazione del frumento duro e parallelamente cresce l’impiego del seme non certificato, che ha raggiunto il picco del 55% degli ettari coltivati in Italia. Sono le stime elaborate da Assosementi, sulla base dei dati ISTAT.”

Franco Brazzabeni, agronomo,docente di chimica agraria, consulente agribusiness e presidente della sezione cereali di Assosementi spiega:

“I dati emersi sono preoccupanti e minacciano una coltura che dà origine a un fiore all’occhiello del Made in Italy. L’uso di seme non certificato limita la piena tracciabilità delle produzioni e il calo delle superfici accentua la dipendenza dei trasformatori dalle importazioni”.

“L’impiego di seme certificato rappresenta non solo la migliore garanzia di purezza e germinabilità per il pieno successo delle produzioni, ma è anche fondamentale per sostenere l’attività di ricerca. Il settore sementiero è costantemente al lavoro per selezionare varietà in grado di competere meglio in presenza di stress, come malattie fungine, insetti e virosi, suoli ricchi di alluminio e siccità…

l’innovazione vegetale può fornire risposte a consumatori sempre più attenti agli aspetti salutistici”.

E nel finale del comunicato l’affondo:

“Le criticità del settore vanno affrontate in un’ottica di filiera: Assosementi continuerà a collaborare con i vari attori coinvolti nei tavoli di lavoro che le istituzioni hanno attivato negli ultimi mesi.”

Dunque possiamo concludere che trovano conferma le informazioni e le denunce contenute nella nostra intervista di ieri del prof.Giuseppe Altieri. Soprattutto sulle assicurazioni fornite dal presidente Paolo Barilla :”…Ora produciamo pasta con il minor impatto possibile e le colture sono strutturate per usare sempre meno chimica…”.

Angelo Pennacchioni