Pd Fiumicino: ringraziamo Casa Ronald per ‘spiaggia libera tutti’

Roma – “Ringrazio la Fondazione Casa Ronald Roma Palidoro che questa mattina ha inaugurato ‘Spiaggia Libera Tutti!’, un accesso al mare gratuito per le famiglie e i bambini in cura all’ospedale Bambino Gesu’ di Palidoro”. Cosi’ in una nota la capogruppo Pd al Comune di Fiumicino, Paola Magionesi. “La spiaggia e’ accessibile anche ai bambini con disabilita’- prosegue- grazie a una passerella che porta fino al bagnasciuga e a speciali sedie a rotelle, che possono condurre i bambini piu’ sfortunati fin dentro l’acqua. È una bellissima iniziativa che abbatte le barriere architettoniche e punta all’inclusivita’ e all’uguaglianza”.