Pensiero del giorno – Un Nuovo Umanesimo

Il filosofo, scrittore e poeta statunitense Henry David Thoreau diceva : ‘Grazie a Dio gli uomini non possono volare e devastare il cielo come hanno fatto con la Terra’.

Thoreau visse tra il 1817 e il 1862 quindi non ha potuto assistere a ciò che si è verificato nel secolo successivo.

Gli uomini hanno imparato effettivamente a volare, a solcare il cielo con mille oggetti volanti, hanno inviato sputnik, satelliti e sonde in quantità nello spazio. Sono arrivati perfino sulla luna e sulla stazione spaziale internazionale.

Oltre a ciò, hanno imparato a scindere l’atomo sganciando due bombe atomiche sui propri fratelli terrestri.

Durante il ventesimo secolo, abbiamo dato prova di tutto il nostro ingegno, la nostra intelligenza, l’intraprendenza per raggiungere obiettivi grandiosi, ma purtroppo non tutti a favore del progresso e dell’evoluzione umana.

Infatti, le radiazioni degli scoppi atomici si sono sparse per ogni dove portando atroci conseguenze sull’atmosfera, sui territori e sull’uomo; lo spazio è disseminato di oggetti di rifiuto e assistiamo ogni giorno al diffondersi nel cielo di agenti inquinanti.

L’istinto di distruzione che muove l’uomo moderno è pari al suo desiderio di lavorare per il bene. Quale delle due tendenze avrà il sopravvento?

Esiste una terza via. A questo proposito, faccio mie le parole di Albert Einstein: ‘La modernità ha fallito. Bisogna costruire un nuovo umanesimo altrimenti il pianeta non si salverà’.

Da dove cominciare per costruire un nuovo umanesimo? Come avvenuto nei secoli 1400 e 1500, converrà dare impulso alle Lettere e alle Arti come la musica, la poesia, la storia, il teatro, la danza, il canto, l’astronomia, la geometria. Nell’antica Grecia esistevano le Dee protettrici delle Arti, le nove Muse della mitologia che rappresentavano l’ideale supremo del divino, ossia la Verità.

Coltiviamo dunque le nostre attitudini artistiche e facciamone uno scopo di vita. La conseguenza potrebbe essere un risveglio degli animi alla bellezza e all’armonia. Senza contare un rinnovato sentimento di solidarietà e di fratellanza che derivano dal praticare passioni e magie che accomunano l’intera umanità.

Maria Rosaria Fortini