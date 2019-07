Porte aperte alla Sapienza. Gli studenti: spaventati ma pronti

Roma – ‘Porte aperte’ alla Sapienza di Roma. Da oggi a giovedi’ i cancelli della Citta’ universitaria sono aperti per accogliere migliaia di future matricole che vorranno orientarsi tra una miriade di facolta’ e corsi di laurea. A loro disposizione decine di stand, con docenti e personale addetto, pronti a dare tutte le informazioni necessarie su corsi, procedure d’iscrizione e attivita’ promosse dai singoli dipartimenti dell’ateneo. Tema centrale della 23esima edizione di ‘Porte aperte alla Sapienza’ e’ la sostenibilita’: la prima universita’ capitolina ha infatti adottato una serie di inziative che punta all’eliminazione della plastica monouso e al risparmio energetico grazie all’utilizzo di fonti rinnovabili. Ma al centro sempre gli studenti, presenti ma soprattutto futuri: per molti di loro, alcuni dei quali cosiddetti ‘fuori sede’, l’impatto con una realta’ cosi’ imponente come la citta’ universitaria puo’ essere complicato. Ma non ci si perde d’animo: “L’universita’ e’ enorme- ha detto Chiara all’agenzia Dire- non sono pronta ancora a lasciare il liceo”, ha chiosato scherzando. “E’ stato un impatto forte anche perche’ vengo da una piccola realta’ come Como- ha aggiunto Alessandro- sia con l’universita’ che con la citta’ di Roma. Il percorso qui tuttavia sara’ stimolante e molto formativo”. Dalle parole dei ragazzi inoltre e’ evidente la fiducia nel sistema universitario italiano e nell’importanza di puntare il piu’ possibile nell’istruzione, senza preferenze particolari tra materie scientifiche o umanistiche: “Gli atenei italiani- ha sottolineato ancora Alessandro- sono un po’ indietro rispetto ad altri europei, ma credo piu’ nella mentalita’ delle persone che non negli effettivi servizi. Sono convinto della validita’ dell’offerta formativa”. Per Sara, invece, “lo studio e’ fondamentale” anche a prescidendere dagli sbocchi lavorativi. “Senza una cultura personale- ha concluso- non si puo’ andare avanti”.

“Il nostro obiettivo- ha detto Francesca- e’ provare a entrare a Medicina. Certo il numero chiuso e’ un po’ limitante ma ce la metteremo tutta”. E l’accesso limitato alla facolta’ spaventa anche Chiara: “Provero’ ad entrare ma sono qui per cercare anche un piano B”. Anche per Roberta le idee chiare scarseggiano: “Sono indecisa tra Economia e Biologia. Due matetrie agli antipodi tra loro, ma sono qui e spero di trovare delle risposte”. Infine, la parola anche a coloro che si trovano ‘dall’altra parte della barricata’: i ragazzi degli stand. A loro il difficile compito di dirimere le perplessita’ dei ragazzi: “L’affluenza e’ molto alta- ha spiegato Camilla- le domande sono molte e generiche. La preoccupazione principale specie per chi viene da fuori riguarda la gestione e l’impatto con una nuova citta’, molti infatti sono interessati al college e all’alloggio dentro all’ateneo. Tuttavia la realta’ e’ piu’ semplice di quello che ci si puo’ immaginare e noi siamo qui per dare tutte le risposte necessarie ai ragazzi”. L’offerta formativa della Sapienza quest’anno comprende 281 tra corsi di laurea e laura magistrale, 85 corsi di dottorato, 195 master di primo e secondo livello. In aumento i corsi di lingua inglese che ammontano a 48.