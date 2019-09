Porte aperte all\'Istituto di Moda Burgo di Roma per l\'Open Day di Martedì 10 Settembre 2019 !

Martedì 10 Settembre, dalle 9.30 alle 16.30 l’Istituto di Moda Burgo, nella sua sede di via Lungotevere dei Mellini, 44, a Roma, apre le porte a tutti i giovani creativi, appassionati del fashion, professionisti del settore del nord, centro Italia e non solo.

Durante la giornata aperta sarà possibile visitare la scuola e le aule, visionare i progetti degli ex studenti e ricevere informazioni sul percorso formativo. Il direttore e fondatore Fernando Burgo sarà a disposizione, insieme ai docenti, per rispondere a qualsiasi dubbio e fornire consulenza per un orientamento sul programma più consono alle proprie attitudini e necessità. Ai più curiosi ed intraprendenti è data la possibilità di assistere anche ad alcuni workshop e laboratori.

A partire dalle ore 10.00 sarà possibile partecipare a una lezione di Moulage e Haute Couture, dove verranno analizzati alcuni video delle grandi firme come Dior, Chanel etc riguardanti la tecnica dell’alta sartoria. Si assisterà inoltre ad una performance in diretta di come si esegue la tecnica del moulage e quali sono i processi creativi All’interno di una maison di moda.

Nel pomeriggio, invece, intorno alle 14.30 è previsto il laboratoro di Analisi Fashion Shows durante il quale verranno analizzate alcune delle ultime sfilate di Milano e Parigi.

Tutti possono partecipare, iscrivendosi al seguente link: https://www.imb.it/it/info/open-day.html. Per iscrivere o semplicemente ricevere maggiori informazioni è possibile chiamare lo 02/783753 o scrivere a info@imb.it.

