Primo impegno per delegata Politiche Genere del Campidoglio a Casa Donne

Roma – Prima uscita per Lorenza Fruci, neodelegata alle Politiche di genere del Comune di Roma, arrivata in Campidoglio “da tre giorni”. La 42enne, laureata alla Sapienza in Scienze della Comunicazione e con un master all’Accademia delle Belle Arti, conosciuta anche come esperta di burlesque, ha partecipato alla conferenza stampa convocata questa mattina dalla Casa delle Donne, struttura in rotta da tempo con l’Amministrazione guidata da Virginia Raggi.

“Il Comune intende dialogare- ha detto- Io non mi occupero’ degli aspetti economico-finanziari ma di quelli culturali e sociali”, promettendo “che appena si potra’ avere la quadra dialogheremo anche meglio e di piu'”.