Per il progetto \"Fondamenta\" appuntamento speciale a Roma

Appuntamento speciale a Roma per “Fondamenta – Una rete di giovani per il sociale”, progetto nazionale che la Federazione Italiana Teatro Amatori sta dedicando, di regione in regione, a persone tra i 18 e i 30 anni che vogliano affrontare o approfondire l’impiego del linguaggio teatrale in situazioni di disagio, fragilità o emarginazione.

Il Progetto, realizzato in collaborazione con Fita Lazio e il Patrocinio di Roma – Municipio Roma V, si svilupperà all’interno della manifestazione “Gabriella Ritrovata”: un evento che ha lo scopo di promuovere la ricerca e la pratica degli strumenti artistici ed espressivi per l’inclusione, l’educazione e la formazione dell’uomo, attraverso l’esempio di Gabriella Ferri, donna e artista simbolo della cultura popolare come strumento di integrazione.

Il workshop gratuito si terrà da mercoledì 3 a venerdì 5 aprile. A chiusura della manifestazione, sabato 6 aprile, si terrà lo spettacolo originale di burattini e attori “Gabriella Pulcinella”, ispirato al percorso umano e artistico di Gabriella Ferri.

Diciotto le ore previste per il workshop, che si terrà nei locali Iocali della Casa della Cultura di Villa de Sanctis, in Via Casilina 665, e sarà condotto dai docenti Biagio Graziano, Andrea Papale e Stefania Maccari. A loro il compito di guidare i giovani lungo un percorso articolato in tre moduli: il primo di carattere informativo/esperienziale; il secondo di didattica frontale; il terzo laboratoriale.

Il bando del workshop è pubblicato nella sezione Fondamenta del sito www.fitateatro.it e le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro le 13 di sabato 31 marzo all’indirizzo e-mail lazio@fitateatro.it, allegando curriculum vitae e copia di un documento di identità e con oggetto “Candidatura workshop Fondamenta”. Una commissione selezionerà i partecipanti, che dovranno raggiungere con mezzi propri il luogo di svolgimento del workshop; l’alloggio (solo per i residenti oltre i 30 km) e il vitto saranno a carico dell’organizzazione.

Già svoltosi in Calabria, Umbria, Piemonte, Sicilia, Puglia, Toscana, Emilia Romagna, Basilicata e Molise, e in fase di preparazione nelle Marche, il progetto “Fondamenta – Una rete di giovani per il sociale” prevede un workshop per ogni regione e uno ciascuno nelle province autonome di Trento e Bolzano. Realizzato da Fita con l’Associazione Nazionale di Azione Sociale (Anas) e il Comitato Fita di Pordenone come partner, è reso possibile dal finanziamento ottenuto dalla Federazione vincendo un apposito bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.