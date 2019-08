Regione Lazio, 1 mln per torrente Mollarino. M5S: lavoro porta frutti

Roma – Ammontano a quasi un milione di euro (999.976,29 euro, per la precisione) i fondi europei destinati al Piano di sviluppo rurale a favore del territorio della provincia di Frosinone, erogati attraverso la Regione Lazio. I finanziamenti, nello specifico, interesseranno il progetto di sistemazione idraulica del torrente Mollarino nei comuni di Atina, Villa Latina e Picinisco. “Questo e’ il risultato per aver posto i territori del frusinate al centro dell’agenda politica regionale- spiega il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Loreto Marcelli- lo scorso maggio ho fatto un sopralluogo al Torrente Mollarino insieme al presidente della Commissione regionale Agricoltura ed Ambiente, Valerio Novelli, guidati dal sindaco di Atina, Adolfo Valente, e dal presidente del Consiglio comunale, Paolo Fallena. Ovviamente i problemi del Consorzio di Bonifica della Valle del Liri non si esauriscono a questo, ma ritengo che sia gia’ un segnale positivo”. Soddisfatto del risultato anche il presidente della commissione Agricoltura e Ambiente, Valerio Novelli. “Dopo la visita al torrente Mollarino e dopo aver studiato a fondo la forte situazione debitoria del Consorzio di Bonifica della Valle del Liri- commenta- ho dato il via ad un ciclo di audizioni in commissione Agricoltura e Ambiente per risolvere le problematiche ambientali ed economiche di quel territorio. Questo finanziamento e’ un primo passo, ma la strada da percorrere e’ lunga e irta di enormi difficolta’. L’attenzione rimarra’ quindi sempre massima verso questi territori- conclude- troppo spesso maltrattati ambientalmente e depredati economicamente”.