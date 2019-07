Rider, domani a Roma confronto tra sindacati, lavoratori e istituzioni

Roma – “Domani, alle ore 15, presso il Caffe’ Letterario (via Ostiense, 95) si svolgera’ un importante confronto tra sindacati, istituzioni e lavoratori del food delivery. Si tratta di un’ulteriore tappa della campagna ‘No easy riders’ promossa dalla Cgil nazionale in difesa dei diritti dei rider, affinche’ non restino soli e sappiano che la Cgil e’ da mesi in campo con proposte legislative e contrattuali. Domani, insieme all’on. Stefano Fassina (LeU), a Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e Nuovi Diritti della Regione Lazio e a Michele Azzola, segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio, parleremo delle prospettive del settore anche in relazione alla recente normativa regionale. Concludera’ l’iniziativa Tania Scacchetti (Cgil)”. Cosi’ in un comunicato la Cgil di Roma e del Lazio.