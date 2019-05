Riemerge testa di Dioniso ai Fori Imperiali

Oggi in Via Alessandrina, che prende il suo nome della città d’origine di papa Pio V ( 1566-1572)e di suo nipote il cardinal Bonelli, è portata alla luce una testa di marmo lunense di una statua. Il suo volto è delicato da farla sembrare una donna. Ma un occhio attento nota che sopra i capelli lunghi ed ondulati si trovano due fiori di corimbo congiunti con benda di edera il che mostra un segno dionisiaco. Pertanto, forse, si tratta di una statua di Dioniso, Bacco per i romani. Proprio questa acconciatura lunga ed ondulata, che scende fin sulle spalle ed è trattenuta da una benda, da cui sporgono due corimbi, infiorescenze dell’edera, sono simboli dionisiaci per eccellenza. Infatti, se si confronta questa statua con altre statue di Bacco, troviamo sul capo di queste statue, molto spesso, questo genere di decorazioni floreali. Questi attributi, caratteristici di Dioniso-Bacco, erano necessari a creare “il surreale”, appunto: l’edera mista al vino dava un effetto psicotropico.

La testa rinvenuta oggi, ci mostra quanto ci sia ancora da estrarre dal sottosuolo romano, tuttavia non possiamo sapere se la statua fosse originariamente collocata nei Fori Imperiali perché è stata rinvenuta incassata in un muro di costruzione medioevale. Infatti, come era normale in quell’epoca, non si prestava attenzione alle statue antiche poiché definite pagane e quindi indegne di essere preservate. Nel Medio Evo molte statue di marmo finivano distrutte per ricavare la calce. La testa che è stata ritrovata, si è salvata, solo perché fu utilizzata come materiale murario di costruzione.

È tuttavia doveroso rammentare che la ripresa degli scavi di via Alessandrina è stata finanziata nel luglio del 2014 dall’Azerbaigian.

L’obiettivo ambizioso dei lavori è quello di riunificare l’area dei Fori di Traiano, Augusto e Nerva. In particolare, i lavori mirano a far scomparire il tratto iniziale di via Alessandrina, l’unica strada che resta del cosiddetto quartiere Alessandrino, sopra menzionato, che trovò la sua fine nelle opere di sbancamento fascista per far posto alla, allora detta, “via dell’Impero” realizzata da Mussolini nel 1932, che con l’avvento della Repubblica è stata ribattezzata via dei Fori Imperiali. Con i lavori in corso d’opera si verificherà la rimozione di 30 metri di via Alessandrina così si permetterà di mettere in comunicazione, anche visiva, il settore centrale della piazza del Foro di Traiano con il portico orientale del complesso e l’emiciclo dei Mercati di Traiano. Come spiega la Sovrintendenza: “Sarà dunque possibile apprezzare la reale, originaria estensione di questa parte del Foro e coglierne l’intera ampiezza da via dei Fori Imperiali sino alle pendici del Quirinale”.

Nel frattempo, la statua, è già stata ricoverata nei depositi e attende che mani esperte e sicure la liberino dalle incrostazioni di terra e la riportino completamente al suo antico splendore.

“Grazie a quegli occhi cavi, che probabilmente erano costituiti da pasta vitrea o pietre preziose, è possibile datare la statua ai primi secoli dell’impero”, ha spiegato all’Ansa Claudio Parisi Presicce, direttore dei Musei archeologici e storico-artistici della Sovrintendenza.

Come si legge dal profilo Facebook del Parco archeologico del Colosseo:

(https://www.facebook.com/parcocolosseo/)

Emiliano Salvatore