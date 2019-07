Rieti, Coldiretti: pastori da tutto il Lazio, domani parte transumanza

Roma – Al via domani sabato 27 luglio dalle 9.30 il weekend dedicato alla pastorizia. A Rieti, in piazza Vittorio Emanuele II, i visitatori potranno trovare i prodotti tipici nel mercato di Campagna Amica, degustare il menu’ del pastore, imparare a mungere in maniera tradizionale, sperimentare le ricette antiche e riconoscere il vero formaggio Made in Italy nel primo ‘Salone del Pecorino’. Nell’occasione sara’ illustrato anche il dossier ‘Sos pastori’ elaborato dalla Coldiretti. Da piazza Vittorio Emanuele II partira’ la transumanza con destinazione altopiano di Rascino (Fiamignano) dove domenica 28 luglio, con numerose iniziative organizzate dalla Coldiretti, dalle fattorie didattiche al battesimo della sella, si celebrera’ la giornata della pastorizia. Il settore ovicaprino attraversa una situazione difficile non solo a causa dei cambiamenti climatici, ma soprattutto per i bassi prezzi pagati per il latte, la concorrenza sleale dei prodotti stranieri spacciati per nazionali e il massiccio consumo di suolo. “Desidero ringraziare il Comune di Fiamignano per la fattiva collaborazione e l’impegno nell’organizzazione di questa giornata di festa- sottolinea Alan Risolo, presidente Coldiretti Rieti- Il momento della transumanza rinsalda il profondo legame tra uomo, prodotto e paesaggio e rinnova una suggestiva tradizione che si tramanda di generazione in generazione. E’ necessario un impegno concreto da parte delle istituzioni, ad esempio riconoscendo la Dop ‘cacio romanoe’ e diversificando i prezzi sulla base di tracciabilita’ e qualita’, per rilanciare il settore e salvare i pastori che svolgono un ruolo cruciale sotto il profilo produttivo e per la difesa delle aree piu’ marginali del Paese”.