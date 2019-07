Rifiuti, Omceo Roma: Ordine Medici non ha poteri amministrativi

Roma – “In considerazione di alcuni titoli giornalistici che affidano all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Roma e provincia, in merito alla vicenda rifiuti, ruoli impropri si precisa che l’Ordine segnala il possibile insorgere di un problema sanitario, che ad oggi non esiste, a tutela dei cittadini; l’Ordine non ha poteri amministrativi ne’ tantomeno sanzionatori rispetto ad esercizi commerciali; questo compito spetta esclusivamente ai servizi tecnici delle Aziende sanitarie”. Cosi’, in una nota, l’Omceo di Roma. “Da parte nostra- continua il comunicato- non possiamo che tenere viva l’attenzione sulla grave situazione igienica in cui versano le strade di Roma e che questa non potra’ essere risolta se non con l’attuazione di un piano rifiuti degno della Capitale e del Lazio. È altresi’ del tutto evidente che la realizzazione di suddetto piano non spetta ne’ a noi, ne’ all’Ama, ne’ alle Asl, bensi’ al Comune e alla Regione. Per uscire da questa situazione di emergenza serve il contributo di tutti i soggetti in campo a partire dai cittadini, e non forzature”.