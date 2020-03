Rinviato il lancio della missione ExoMars al 2022 –

La meccanica celeste dei pianeti e la necessità di maggiori tempi per completare test di controllo da parte dei team russi ed europei, coinvolti nel progetto ExoMars 2020, spostano l’attuazione della seconda parte della missione ESA verso Marte, a settembre 2022.

La finestra di 18 giorni si è rivelata insufficiente per il completamento delle verifiche tecnologiche ed operative da fare sulla sonda europea che avrebbe dovuto volare tra poco più di quattro mesi. Prossima opportunità possibile di decollo solamente tra 780 giorni, quando i due pianeti saranno di nuovo vicini.

La decisione presa oggi dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) insieme a quella russa (Roscosmos) nasce dalla necessità di poter garantire una più alta probabilità di successo nelle operazioni atte a raggiungere e studiare la difficile superficie marziana e far atterrare in sicurezza la piattaforma sul pianeta rosso.

A complicare ulteriormente la situazione anche l’attuale contesto sanitario europeo che non permetterà di effettuare alcuni test finali, programmati per la fine di marzo, a causa della richiamata in patria degli esperti russi attualmente al lavoro su ExoMars e delle difficili condizioni di lavoro dell’industria europea.

La scelta di ESA e Roscosmos di optare per la prossima finestra di lancio nel 2022 ha trovato concordi tutti i partner istituzionali e industriali, al fine di non compromettere la riuscita del programma, e portare con successo sul pianeta rosso la piattaforma, il rover e le altre attrezzature.

“La delusione è forte per la notizia di questo rinvio, ma, d’altra parte arrivare sulla superficie di Marte non è un’impresa semplice, in considerazione dell’enorme distanza che separa la Terra dal pianeta Rosso e del suo ambiente sfidante. Il programma ExoMars ha fatto straordinari progressi negli ultimi due anni – ricorda il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia – grazie soprattutto al grande lavoro di tutti i team coinvolti e in particolare della nostra industria nazionale”.

Rita Lena

NOTA ASI

Perché aspettare 2 anni

“La meccanica celeste impone questa attesa di quasi due anni. Questo è dovuto principalmente alla forma ellittica delle orbite di Terra e Marte, e al fatto che i due pianeti viaggiano a velocità diverse (la Terra è più veloce). La distanza relativa tra Marte e Terra varia continuamente da un minimo di 56 milioni di Km (la distanza minima mai osservata nel 2003) a un massimo di 400 milioni di Km. Pertanto, la scelta di quando far partire una sonda verso Marte deve tener conto di questo aspetto. Considerato che un anno marziano dura circa 22 mesi terrestri, i due pianeti si “avvicinano” con una cadenza di 2,1 anni (ogni 780 giorni)”.