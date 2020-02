Ripresi i contatti con Voyager 2 –

E’ di nuovo operativa la sonda della Nasa Voyager 2, lanciata nel lontano 1977. Il 25 gennaio avrebbe dovuto eseguire una manovra programmata con la quale compiere una rotazione a 360 gradi per calibrare il suo magnetometro, uno dei cinque strumenti ancora funzionanti. La manovra è purtroppo fallita con l’aggravante che ha lasciato in funzione due sistemi ad alto consumo energetico.

Per fortuna, la procedura di attivazione del software di protezione, uno dei sistemi di sicurezza presenti sia su Voyager 1 che su Voyager 2 per la salvaguardia automatica in caso si verifichino circostanze potenzialmente dannose, è avvenuta correttamente, disattivando tutti gli strumenti scientifici a bordo per compensare il deficit energetico.

Gestire il consumo di elettricità è fondamentale, le due sonde sono ora a oltre 18,5 miliardi di chilometri dal Sole, ed è importante che i riscaldatori continuino a funzionare per il mantenimento della operatività della sonda.

In mancanza di alimentazione i tubi del carburante potrebbero congelarsi e, di conseguenza, smettere di funzionare anche i propulsori che consentono alla sonda di orientare le proprie antenne verso la Terra, per cui gli ingegneri non sarebbero più in grado di ricevere dati o comunicare con essa.

Dopo più di una settimana i tecnici del Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa sono riusciti, con non poche difficoltà se si pensa che un segnale impiega 17 ore per raggiungere Voyager 2 e altrettanto ci impiega per viaggiare dalla sonda verso la Terra, a riprendere i contatti e a ristabilire la normale operatività della sonda.

Voyager 1 e 2 in 43 anni di “lavoro” hanno contribuito ad allargare le nostre conoscenze sul Sistema Solare ed, ora, anche dello spazio interstellare.

Qualcuno ha detto che sono come due bottiglie nell’immenso mare dello spazio: a bordo c’è, infatti, un disco d’oro sul quale sono incisi i suoni e le immagini del nostro pianeta ed un messaggio per l’extraterrestre che lo leggerà.

Rita Lena