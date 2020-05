Ritrovati in Bulgaria i resti più antichi dell’uomo moderno –

Homo sapiens, si è stanziato in Europa già 45mila anni fa, quindi 2000 anni prima di quanto si credeva. Lo dimostrano manufatti e resti fossili ritrovati in una grotta nel sud dell’Europa, in Bulgaria, descritti in due articoli pubblicati su Nature e Nature Ecology & Evolution.

Lo studio è il risultato di una collaborazione internazionale coordinato dal Max Planck Intitut (MPI),dipartimento antropologia evolutiva, che conta anche sul contributo di ricercatori dell’Università di Bologna.

I resti fossili ritrovati rappresentano la più antica testimonianza della presenza dell’uomo moderno nel primo Paleolitico superiore e ci dicono che una prima ondata di H. sapiens entrò in Europa circa 45mila anni fa e che dopo una lunga coabitazione con gli uomini di Neanderthal li sostituirono. Un periodo chiamato di transizione del paleolitico medio e superiore.

Ma quanto a lungo convissero le due popolazioni non è ancora chiaro, forse duemila anni, e quanto durò il periodo di transizione è ancora oggetto di dibattito tra gli scienziati, anche a causa della mancanza di fossili su cui studiare.

Jean-Jacques Hublin, Helen Fewlass e colleghi (MPI) descrivono i fossili e i manufatti trovati in Bulgaria nella grotta Bacho Kiro, che consistono in un dente e quattro frammenti di ossa che le analisi genomiche hanno attribuito a H.sapiens.

Al fine di determinare con precisione l’età dei reperti, questi sono stati, poi, misurati con il metodo di datazione del radiocarbonio e si è constatato, come riportato su Nature Ecology & Evolution, che questi risalgono ad un periodo compreso tra i 46.940 e i 43.650 anni fa.

“L’analisi al radiocarbonio – commenta Sara Talamo, coordinatrice della datazione dei reperti – conferma che i fossili risalgono alla fase iniziale del Paleolitico superiore e rappresentano quindi la più antica testimonianza diretta della presenza della nostra specie in Europa”.

A supportare la datazione del radiocarbonio, altre analisi fatte sul Dna estratto dai frammenti ossei, che stimano i resti risalire ad un periodo compreso tra i 44.830 ai 42.616 anni fa.

Durante lo scavo sono stati scoperti anche ornamenti, inclusi pendagli fatti con denti di orso che assomigliano a quelli trovati in altri siti associati all’uomo di Neanderthal.

Questi ritrovamenti testimoniano che H.sapiens si è spostato ed ha occupato le medie latitudini del continente euroasiatico prima di 45mila anni fa, che ha coabitato con gli uomini di Neanderthal, influenzando i loro comportamenti e stili di vita e che li ha sostituiti quando questi si sono estinti 40mila anni fa.

Rita Lena