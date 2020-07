Roma cerca relax e le consegne a domicilio di cannabis legale volano

Un successo che ha portato benefici all’ambiente e a tutta la filiera produttiva.

Non sappiamo quanti di voi ne siano informati, ma fino agli inizi dello scorso secolo l’Italia era uno tra i maggiori produttori di canapa; la pianta era utile per produrre sostanze “oleose” (per l’illuminazione), “fibrose” (fibre tessili, carta, corda) e principi utili per il comparto farmaceutico.

Norme proibizionistiche diffuse progressivamente in diversi paesi ne avevano fermato la produzione, fino a qualche anno fa, quando anche in Italia si è affrontato il tema lavorando su nuove norme a tutela dei produttori e dei consumatori. Anche la coltivazione della “cannabis light” è stata regolamentata.

Questo ha determinato la crescita esponenziale di un settore composto da 10mila addetti, 1500 nuove aziende di trasformazione e commercializzazione, 800 nuove aziende agricole per un fatturato annuo di 150 milioni di euro in costante crescita.

In periodo di lockdown si è molto parlato di JustMary società che si occupa di consegnare a casa, in totale sicurezza e in modalità anonima cannabis legale CBD. Parliamo di prodotti legali, selezionati, che garantiscono la massima qualità naturale e biologica, assortimento e disponibilità costante di prodotto. JustMary su Roma offre il servizio di consegna a casa ogni giorno dalle 17 alle 23.

Basta collegarsi al sito, leggere le recensioni di migliaia di clienti entusiasti dei prodotti e del servizio per capire i perchè di un successo che ormai non conosce confini; e non è tutto: JustMary azienda guidata saldamente da Matteo Moretti punta ad essere la prima società di cannabis delivery a essere quotata in borsa; sono imprenditori come Moretti che hanno permesso alla canapa italiana di tornare ad essere il volano per una ripresa economica legata alla sostenibilità, alla green economy, coinvolgendo prevalentemente giovani imprenditori agricoli

Roma continua a preferire Justmary, per la qualità top e il servizio rapidissimo; prodotti dotati di un’attestazione unica in Italia: Coqualab ha infatti certificato la nuova linea Justmary Origin e PinUp garantendo l’assenza di metalli pesanti e pesticidi.

Justmary è partner ufficiale di Meglio Legale la nuova campagna per la legalizzazione della cannabis e la decriminalizzazione dell’uso delle altre sostanze. È un progetto che coinvolge parlamentari e medici, imprenditori e avvocati, giornalisti e semplici cittadini per aprire un dibattito serio e responsabile sul tema.

