Roma, Natale Senza Frontiere: canti sacri e natalizi con testimonianza operatrice umanitaria di MSF

12 dicembre ore 20, chiesa di San Marcello al Corso

A pochi giorni dal Natale, domani 12 dicembre alle ore 20,00, nella Chiesa di San Marcello al Corso a Roma, si terrà la consueta rassegna di canti sacri e natalizi organizzata dal Gruppo di Roma di Medici Senza Frontiere (MSF). L’edizione di quest’anno vedrà la partecipazione di tre diversi cori con la testimonianza di Anna Bolzan, biologa e opeatrice umanitaria di MSF.

Nel corso della serata, il coro “Laeti Cantores”, diretto dal Maestro Angelo Gubbini, il coro della “Corale Polifonica di Grottaferrata”, diretto dal M.o Massimo Di Biagio e il coro Tu Solus e Koob, diretto dalla M.a Francesca La Via, si esibiranno in brani natalizi della tradizione popolare italiana e internazionale, canti spiritual e canti sacri d’autore.

Ma prima della musica ci sarà uno spazio dedicato alla testimonianza della biologa di MSF Anna Bolzan sulla sua esperienza in Papua Nuova Guinea. Anna ha è stata in missione con MSF in diversi contesti: in Sierra Leone per l’epidemia Ebola, Sud Sudan, Iraq e Papua Nuova Guinea.

“Con Medici Senza Frontiere ho imparato ad ascoltare e suonare a tempo proprio come si fa per una complessa melodia, in un’alternanza di ritmi cadenzati da mille imprevisti, il calcolo puntuale delle scorte dei farmaci, le chiamate di emergenza, le stagioni delle piogge e del fango e l’attesa dei pazienti” racconta l’operatrice umanitaria.

L’evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Le donazioni raccolte andranno a sostenere i progetti che MSF porta avanti in 72 Paesi del mondo, per rispondere alle crisi umanitarie. I volontari del Gruppo di Roma saranno presenti con un banchetto informativo.

Medici Senza Frontiere (MSF) è un’organizzazione medico umanitaria internazionale indipendente fondata nel 1971. Oggi MSF fornisce soccorso medico in più di 70 Paesi a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da conflitti armati, violenze, epidemie, disastri naturali o esclusione dall’assistenza sanitaria. Nel 1999 ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace.

Il Gruppo MSF di Roma è nato nel 2008 per organizzare iniziative di sensibilizzazione e promuovere le attività dell’organizzazione in città e provincia. È costituito da volontari di ogni età e operatori umanitari, e non solo da personale sanitario. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano sostenere MSF dedicandole parte del proprio tempo.

Per ulteriori informazioni : info.roma@rome.msf.org