Roma. Ordine dei Medici: cadute e incidenti in aumento per strade buie

ROMA – Sono aumentati a Roma gli incidenti stradali a causa di una scarsa illuminazione e di marciapiedi sconnessi. A rimetterci sono molti automobilisti, motociclisti e pedoni, alla prese con buche ‘invisibili’ e ricoperte spesso anche da fogliame.

A lanciare l’allarme e’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato oggi dall’agenzia Dire sul tema, a margine del convegno ‘Nuovo regolamento regionale sulle autorizzazioni sanitarie. Cosa cambia per medici ed odontoiatri?’ promosso dall’Omceo Roma. L’incontro si e’ svolto nell’aula Roberto Lala.

“Purtroppo in questi ultimi anni, ma non e’ dovuto solo a quest’ultima amministrazione, le strade di Roma sono diventate sempre piu’ buie- ha detto Magi- perche’, anche giustamente, si e’ voluto risparmiare sull’illuminazione delle strade, preferendo i led alle classiche lampadine. Non solo: alcune aree e quartieri della Capitale sono completamente al buio. E questo e’ un fatto molto grave, che ha comportato un aumento degli incidenti per pedoni ed automobilisti”.

Magi ha ricordato quindi il tragico incidente a Corso Francia: “Chi conosce Roma, sa che quella zona e’ molto buia, in piu’ quella sera pioveva- ha sottolineato- Allora, indipendentemente dal fatto che e’ deprecabile guidare con un tasso alcolemico fuori dai limiti, forse anche qualcuno che non aveva bevuto, proprio a causa della scarsa visibilita’, avrebbe potuto investire le due ragazze. Bisogna evitare che, a causa di tali situazioni, possano accadere episodi del genere. Come Ordine dei Medici dobbiamo sempre tutelare la salute dei cittadini”.

Una scarsa illuminazione, ha sottolineato ancora Magi, non permette poi di vedere “bene dove si mettono bene: molti marciapiedi sono disconnessi, anche a causa delle radici, e gli alberi vanno spesso a coprire con le fronde l’illuminazione”.

Questo e’ ancora “piu’ grave” se si pensa “all’invecchiamento della popolazione: sono sempre di piu’ gli anziani- ha detto il presidente dell’Omceo Roma- che possono cadere e subire danni importanti”. Per questo si sta verificando un “maggior numero di infortuni”, sottolinea Magi.

Avete pensato, come Ordine dei Medici, ad un report sugli incidenti stradali causati a Roma dalla poca illuminazione delle strade e ai marciapiedi disconnessi? “Stiamo pensando di attivare un sondaggio nei pronto soccorso della Capitale- ha fatto sapere infine Magi all’agenzia Dire- per capire quali interventi sono correlati a tale tipo di incidenti e infortuni”.