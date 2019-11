Roma, San Gallicano, nuovi metodi per combattere l’antibiotico-resistenza

San Gallicano, sviluppati nuovi metodi per combattere l’antibiotico-resistenza –

Sull’eco della settimana mondiale dell’antibiotico resistenza organizzata dall’OMS e dell’European Antibiotic Awareness Day , la giornata che il Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) ha voluto dedicare a questo problema, i ricercatori dell’Istituto Dermatologico San Gallicano (ISG) di Roma hanno messo a punto e brevettato nuovi test di laboratorio mirati a sconfiggere batteri multiresistenti tramite lo sviluppo di una piattaforma diagnostica innovativa che permette di misurare in modo rapido la produzione di biofilm dai batteri isolati e fare una analisi dei profili di sensibilità agli antibiotici dei microrganismi.

Obiettivo è curare efficacemente le infezioni associate al biofilm che i batteri producono per proteggersi dai farmaci antimicrobici. Secondo i ricercatori l’80% delle malattie infettive sono causate da microrganismi produttori di biofilm: una protezione che ne consente la proliferazione indisturbata e che è 200 volte più difficile da eliminare con i normali trattamenti antibiotici e antifungini.

Un lavoro iniziato tre anni fa in un settore della microbiologia clinica ancora poco sviluppato e che ha portato a risultati importanti come poter identificare rapidamente, entro cinque ore i batteri che producono biofilm e capire la loro soglia di tolleranza agli antimicrobici.

Due sistemi diagnostici – spiega Fabrizio Ensoli, direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia – che permettono di realizzare una piattaforma innovativa in grado di offrire elementi essenziali per una scelta terapeutica mirata in oncologia e in dermatologia.

”Grazie alle informazioni ottenute utilizzando queste nuove metodiche sarà, quindi, possibile offrire una scelta terapeutica mirata, e cioè il tipo di antibiotico più efficace per colpire quel particolare biofilm microbico che rende il batterio immune a qualsiasi attacco farmacologico”.

“Solo così – evidenzia Aldo Morrone, Direttore Scientifico ISG – possiamo ottenere la guarigione di molte infezioni ed evitare la resistenza agli antibiotici che oggi rappresenta un grande problema a livello mondiale. Numerosi sono i progetti di ricerca multicentrici e internazionali finalizzati ad un’ampia applicazione e quindi standardizzazione di piattaforme e procedure.

“Poter intervenire in Paesi dove si concentrano numerose malattie infettive – continua – significa contrastarne la diffusione attraverso nuove piattaforme di alta efficacia scientifica e di basso costo.”

Come spiega Enea Di Domenico, ricercatore presso il laboratorio di Microbiologia e Virologia, lo studio, pubblicato su BMC Microbiology, ha utilizzato la piattaforma anche “per la gestione clinica delle endocarditi batteriche, e si sta lavorando per estenderne l’uso a tutti i tipi di infezione ospedaliera causata da microrganismi capaci di crescere in biofilm”.

Questi studi si affiancano al programma di AntiMicrobial Stewardship degli IFO – Regina Elena e San Gallicano per promuovere l’uso appropriato degli antibiotici, identificare e prevenire i principali patogeni ospedalieri, inclusi i germi produttori di biofilm in grado di sviluppare meccanismi di tolleranza agli antibiotici e ai disinfettanti.

Rita Lena